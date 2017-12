Świąteczna lekcja miłości, która podbiła serca internautów

Podczas pobytu na Święta w rodzinnym domu Taylor Burkhalter z Fayetteville w Arkansas uchwycił obraz prawdziwej miłości. Jego ojciec cierpliwie pomagał swojej żonie w stworzeniu mini-filmiku (tzw. bumerangu), na którym ta imituje w salonie wykonywanie aniołka na śniegu. Taylor opatrzył wykonaną przez siebie fotografię podpisem: „dowiedziałem się więcej o miłości podczas oglądania taty niechętnie przestawiającego salon, aby moja mama mogła robić aniołki śnieżne dla swoich 29 obserwujących na Instagramie niż kiedykolwiek wcześniej” i opublikował ją na Twitterze.

Post szybko zdobył popularność, gromadząc ponad 2000 komentarzy, 250 000 ponownych udostępnień i 850 000 polubień. Mama Taylora - Libby Burkhalter – jest trenerką i prowadzi własną firmę o nazwie Libbfit. Poniżej znajduje się również mini-filmik stworzony przez kobietę. Obraz również cieszy się ogromną popularnością – został odtworzony ponad 180 000 razy. Liczba użytkowników śledzących instagramowy profil mamy Taylora wzrosła bardzo szybko z 29 do 12 000.

