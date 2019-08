Światło tworzy zdjęcie - musisz je czuć, podziwiać i kochać, a przede wszystkim nieustannie poznawać. Studiuj je ze wszystkich sił, a poznasz klucz do fotografii – powiedział George Eastman, który w 1880 roku rozpoczął samodzielną produkcję suchych klisz fotograficznych. Kolejne jego odkrycia i innowacje to aparat fotograficzny na błonę zwojową czy wprowadzenie filmu celuloidowego. W 1888 roku na rynku pojawiły się pierwsze aparaty marki KODAK - wymyślone przez Eastmana. Co o świetle mówią inni fotografowie i artyści? Prezentujemy inspirujące wypowiedzi i pięknych zdjęć.

"W naturze światło tworzy kolor. Na zdjęciu kolor tworzy światło. " / Hans Hofmann "Zdjęcie musi posiadać prawdziwą moc do generowania światła i od dłuższego czasu byłem świadomy wyrażania siebie poprzez światło, a raczej w świetle." / Henri Matisse

"Niesamowita kolorystyka moich prac to zasługa dobrego światła, bo jak wiadomo - w fotografii światło odgrywa największą role. Do udanych zdjęć górskich moim zdaniem "złota godzina" nie jest wymagana. Najważniejsze są warunki, to, na co trafimy w danym momencie. Lecz ja w swoich pracach goszczę głównie światło wschodów słońca. Dlaczego? Kocham światło poranka." / Piotr Jamiński

Fot. Piotr Jamiński

"Żeby zrobić dobre zdjęcie trzeba ograniczyć do minimum przypadkowość, dlatego sesje odbywają się w znanych mi miejscach, gdzie wiem w jakich godzinach będę miał odpowiednie światło." / Grzegorz Pazdyga

Fot. Grzegorz Pazdyga

"Światło jest dla mnie najważniejszym aspektem technicznym fotografii krajobrazowej." / Pablo77

Fot. Pablo77

"Trasę podchodu obieram tak, by fotografować w miękkim świetle i niskim kontraście. Jest to o tyle trudne, że warunki takie zwykle panują od świtu do kilkunastu minut po wschodzie słońca i tak samo krótki czas o zachodzie. Najczęściej fotografuję pod światło. Umożliwia to uzyskanie miłych dla oka subtelnych kontrastów." / Piotr Chara

Fot. Piotr Chara

"Najbardziej lubię robić zdjęcia o wschodzie słońca. Trzeba wcześnie wstawać, zwłaszcza w okresie letnim, ale jest wtedy chyba najlepsze światło, często dodatkowo zmiękczone przez mgły."/ Bartosz Dybowski

Fot. Bartosz Dybowski

"Jedną z zalet nocnej fotografii jest to, że ciemne tło i niska ogólna jasność sceny otwierają drzwi do wielu twórczych rozwiązań w zakresie przedstawiania światła i ruchu. " / Harold Davis

Fot. Harold Davis

"Zawsze gonię za światłem. Światło zamienia zwyczajność w magię."/ Trent Parke

"Im aktywniej patrzysz, tym działanie staje się bardziej intuicyjne i naturalne, podświadome i swobodne. Wraz z nabieraniem praktyki Twoje oko w sposób całkowicie podświadomy i intuicyjny będzie zwracać się ku światłu, a światło będzie kierować się w stronę Twojego oka." / Wayne Rowe "Znajduję światło i pracuję, pracuję, pracuję." / Janice Dickinson

Pamiętaj!

Światło ma barwę i tonację, składnię i tembr, i jest nacechowane określonymi emocjami. Potrafi zaakcentować przekaz lub go złagodzić; ba, może całkowicie zmienić przesłanie obrazu. Umiejętnie użyte światło ma – podobnie jak język – moc informowania, wzbudzania emocji czy wręcz fizycznego i emocjonalnego motywowania ludzi do działania. Malowanie światłem! Dla każdego fotografa powinna to być elementarna, najważniejsza umiejętność.