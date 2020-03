Miniaturowy, oryginalny światłomierz podbija Kickstartera

Kickstarter to kopalnia świetnych pomysłów - W ostatnim czasie przebojem na tym portalu stał się miniaturowy światłomierz adresowany do fotografów korzystających z tradycyjnych aparatów. Małe sześcienne urządzenie posiada wymiary wynoszące nieco ponad 2,5 cm w każdym z boków i waży 8 g. Posiada cyfrowy wyświetlacz i można go z łatwością zamontować na gorącej stopce aparatu.



Światłomierz nazwany Reveni został opracowany przez inżyniera elektryka i entuzjastę fotografii w jednym, Matta Bechbergera. Pragnął on mieć do dyspozycji akcesorium, które dawałoby łatwy dostęp do światłomierza i byłoby wygodne w obsłudze w starych aparatach, które pozbawione są tego elementu. Światłomierze ręczne postrzega jako nieporęczne i zmuszające do niewygodnego żonglowania pomiędzy nimi a aparatem w trakcie wykonywania zdjęć. Jego propozycja pozwala uniknąć tego problemu