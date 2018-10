Światowy Dzień Zwierząt z SwiatObrazu.pl: 8 fotografów, którzy kochają zwierzęta

Co roku 4 października obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt, który ma na celu przypominanie o uszanowaniu praw zwierząt zarówno domowych, jak i dzikich. Z tej okazji w SwiatObrazu.pl przedstawiamy 8 fotografów, którzy kochają zwierzęta. Znajdują się wśród nich nie tylko fotografowie przyrody, ale równie Ci pracujący na ulicach miast, a także w studiu i tworzący projekty koncepcyjne. Przedstawieni artyści swoimi projektami pokazują piękno zwierząt i pozwalają się nim ponownie zachwycić, jednocześnie wielokrotnie zwracając uwagę na problemy ekologiczne i zagrożenia jakie niesie współczesna cywilizacja ludzka dla reszty świata ożywionego. Zapraszam więc do wspólnego świętowania Światowego Dnia Zwierząt z SwiatObrazu.pl.

1. David Yarrow

David Yarrow znany jest ze swoich charakterystycznych czarno-białych fotografii natury, które prezentują zwierzęta i ich relacje ze środowiskiem. Fotograf ten wykonuje zdjęcia zarówno na rozpalonych słońcem sawannach, jak i w mroźnej Arktyce. Przyroda na fotografiach tego artysty jest pełna majestatu i mistycyzmu. Jednocześnie pomimo pokazywania często drapieżników i zwierząt w pełnych dynamizmu pozach, które ukazują ich siły witalne, pod podszewką obrazów Davida Yarrowa czuć kruchość natury, co dodatkowo potęguje monochromatyczność obrazów. Niezwykłe momenty z życia zwierząt łączą się z perfekcją techniczną, co daje w efekcie doskonałe zdjęcia, które znalazły się w wielu cenionych kolekcjach na świecie.

Fot. David Yarrow

Fot. David Yarrow

Fotograf ten pracuje w ekstremalnie trudnych i często niebezpiecznych warunkach. Jak sam mówi, aby przyciągnąć uwagę oglądających fotografie, trzeba mieć świeże spojrzenie. "Nie zrobisz przełomowego portretu owcy w Nowej Zelandii. Przemierzanie różnych zakątków globu ma na celu odkrywanie dziewiczych terenów. Przedstawianie ludzi i zwierząt żyjących na krawędzi, wymaga wchodzenia w nieznane" - zdradza fotograf w wywiadzie udzielonym The Gentleman Journals. Wykonując swoje zdjęcia stara się być jak najbliżej zwierzęcia, jednocześnie "dystansując się" nieco od fotografów, którzy w swojej pracy stawiają jedynie na teleobiektywy i fotografowanie z pojazdów.

David Yarrow jest ambasadroem marki Nikon – uczestniczył nawet w kampanii promocyjnej Nikona D850. W swojej pracy używa więc tego modelu aparatu naprzemiennie z Nikonem D5. Podpina do nich głównie obiektywy stałoogniskowe, tj. Nikkora 35 mm f/1.4G, Nikkora 58 mm f/1.4G i Nikkora 105 mm f/1.4E ED.

Fot. David Yarrow

Fot. David Yarrow

Fot. David Yarrow

Więcej informacji na temat tego fotografa znajdziesz w poniższych artykułach i na oficjalnej stronie Davida Yarrowa:

Nikon ogłosił, że światowej sławy fotograf David Yarrow dołącza do grona wybitnych fotografów – europejskich ambasadorów marki Nikon. Sugestywne i absorbujące fotografie życia na ziemi autorstwa Davida Yarrowa sprawiły, że jego dokonania śledzi...

Fotograf wykonał 90 czarno-białych zdjęć dzikich zwierząt w najbardziej niedostępnych zakątkach Ziemi. Fotografie gromadzą bardzo szeroki wachlarz gatunków zwierząt, od lwów i słoni poprzez niedźwiedzie brunatne, aż po pingwiny z Antarktyki.

2. Vincent Musi

Vincent Musi to fotograf, który świetnie odnajduje się zarówno portretując zwierzęta w studiu, jak i fotografując je w terenie podczas realizacji fotoreportaży. Wykonał świetne portrety wielu gatunków zwierząt, od delfinów, przez kawki i orangutany do pszczół miodnych. Osobne cykle poświęcił wielkim kotom i owcom. Oprócz tego zrealizował m.in. fotoreportaż Udomowione (Domesticated), który ukazuje relacje łączące ludzi i zwierzęta w ich najbliższym otoczeniu.

Fot. Vincent Musi

Fot. Vincent Musi

Fot. Vincent Musi

Fotografie Vincenta Musi ukazują charakter zwierząt i umożliwiają dostrzeżenie ich indywidualności. Takie efekty wymagają umiejętności zdobycia zaufania zwierząt i zbliżenia się do nich. Jednakże fotograf podkreśla, że nie zawsze się to udaje, nawet pomimo wielokrotnych prób. "Spędziłem tydzień próbując zdobyć zaufanie kruka, po czym poczuł się naprawdę zrelaksowany dopiero wtedy, gdy zobaczył, że pakuję sprzęt" - opowiedział o specyficznych warunkach pracy ze zwierzętami fotograf. Realizując zdjęcia wielkich kotów musiał często improwizować, gdyż zwierzęta nie były tresowane i robiły to, na co miały ochotę.

Fot. Vincent Musi

Fot. Vincent Musi

Fot. Vincent Musi

Na co dzień Vincent Musi nie zajmuje się retuszem swoich zdjęć – wyręczają go w tym albo profesjonalni retuszerzy (w przypadku kampanii reklamowych) albo edytorzy National Geographic. W przypadku tej drugiej formy współpracy zmiany nanoszone na pliki RAW są jedynie kosmetyczne. Ważna jest więc w tym momencie doskonałość techniczna już na etapie tworzenia fotografii i dbanie o każdy element kadru. Jak zdradza artysta zwierzęta zwracają uwagę na oświetlenie studyjne przez pierwszą minutę fotografowania, z czasem jednak przyzwyczajają się do niego. Większy problem sprawiają statywy oświetleniowe, wysięgniki i uchwyty stosowane na planie.

Więcej zdjęć tego fotografa znajdziesz poniżej:

"Przez te wszystkie lata, pracując jako fotograf National Geographic nauczyłem się jednej prostej rzeczy: nie można powiedzieć zwierzęciu, aby zrobiło to co chcesz, żeby zrobiło" – mówi Vincent Musi.

3. Paul Nicklen

Paul Nicklen specjalizuje się w rejestrowaniu zwierząt zamieszkujących tereny polarne, a także morza i oceany. Chociaż fotograf zachwyca kunsztem i umiejętnością przeniknięcia do świata przyrody, to jednocześnie z jego zdjęć bije ogromne zatroskanie o przyszłość natury. W zeszłym roku świat obiegła jego fotografia umierającego z głodu niedźwiedzia, wywołując przy tym sporo kontrowersji i pytań o etykę pracy fotografa. Więcej na ten temat możesz przeczytać w poniższych artykułach:

Widok wygłodniałego i skrajnie wycieńczonego największego drapieżnika lądowego na Ziemi to widok zdecydowanie poruszający. Paul Nicklen, będący fotografem National Geographic, uchwycił taki właśnie przejmujący obraz podczas realizacji zdjęć na Ziemi Baffina...

Od około tygodnia nagranie przedstawiające wyczerpanego i najprawdopodobniej umierającego niedźwiedzia polarnego rozchodzi się wirusowo po Internecie. Wszędzie gdzie dociera budzi skrajne emocje, koncentrujące się głównie wokół przyczyn, które doprowadziły...

Dla Paula Nicklena w pracy fotografa przyrodniczego ogromne znaczenie ma umiejętność bycia cierpliwym i dostosowania się do warunków, w których pracuje. "Jeśli wyślesz mieszkańca Nowego Jorku do Arktyki, spędzi 80% czasu na tym, aby przetrwać i 20% fotografując. Jesli wyślesz mnie będę fotografował przez 95% dostępnego czasu. Natomiast jeśli wyślesz mnie do dżungli na Borneo, umrę w ciągu dwóch dni" - w ten bardzo obrazowy i dobitny sposób fotograf uświadamia innym fotografom znaczenie poznania ekstremalnego środowiska, w który przyjdzie robić zdjęcia.

Paul Nicklen jest z wykształcenia biologiem morskim, co przekłada się na jego fotografię, gdyż pozwala mu zrozumieć ekosystem i przyczyny zachowań zwierząt. W wywiadzie dla Canadian Geographic Qyou wspominał, że był przerażony lampartami morskimi, gdyż zwierzęta te mają reputacje agresywnego gatunku. W przełamaniu strachu i wykonaniu zdjęć z bliska pomogła ww. cierpliwość, gdyż jak mówi "ważna jest powolna praca", dodając, że "nie podbiegasz do lamparta morskiego i nie wskakujesz mu na grzbiet. Spędzając odpowiednią ilość czasu z tymi zwierzętami i pracując powoli, krok po kroku, udało mi się zbliżyć na odległość 6 cm".

Fot. Paul Nicklen

Fot. Paul Nicklen

Fot. Paul Nicklen

Fot. Paul Nicklen

Fot. Paul Nicklen

Więcej informacji i fotografii tego artysty znajdziesz w poniższym tekście i na oficjalnej stronie:

Paul Nicklen, wielokrotny laureat takich konkursów jak World Press Photo czy Wildlife Photographer of the Year jest niekwestionowanym mistrzem fotografowania krain skutych lodem. Dorastał bez telewizji i telefonu wśród małej kanadyjskiej społeczności Kimmirut