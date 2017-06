Symetria odnaleziona w bibliotekach całego świata

Paryski fotograf Thibaud Poirer posiada duże umiejętności fotografowania wnętrz. W swojej najnowszej serii skierował obiektyw na biblioteki w różnych zakątkach świata, dając nam możliwość spojrzenia na niektóre z najbardziej unikalnych czytelni, pokazując symetryczne piękno i różnorodne dekoracyjne style wnętrz. Od klasycznej estetyki w Biblioteca Joanina w Coimbrze w Portugalii i Bibliothèque de la Sorbonne w Paryżu, po ultranowoczesną niemiecką bibliotekę Grimm Zentrum i Stadtbibliothek.

Wielu początkujących fotografów po znalezieniu się w ciekawym wnętrzu ma ogromny problem z jego "fotograficznym zagospodarowaniem". W odróżnieniu od fotografowania architektury z zewnątrz, nasz obiekt zainteresowań znajduje się bowiem nie przed nami, lecz wokół nas (oczywiście w wypadku "zewnętrznej" fotografii architektonicznej to również się zdarza, jednak bez porównania rzadziej), a pole widzenia aparatu jest przecież ograniczone. Z drugiej strony, często aby znaleźć to wyjątkowe ujęcie w przypadku fotografowania budynku z zewnątrz musimy obejść go dookoła, natomiast w tym wypadku mamy wszystko przed oczami – przynajmniej w obrębie jednego pomieszczenia.

Pierwszym krokiem do wykonania udanego zdjęcia ciekawego wnętrza jest zatem bardzo uważne przyjrzenie się miejscu, w którym się znajdujemy. To wcale nie jest truizm! Ciekawe miejsca często charakteryzują się złożonymi układami, a ponadto nawet w bardzo rozległych pomieszczeniach, takich jak wnętrze katedry czy zabytkowy dworzec kolejowy fotografujemy w stosunkowo bliskich planach, przez co każdy krok czy też zmiana wysokości, na której stoi aparat radykalnie zmienia nasz punkt widzenia. Ciekawy kadr trzeba zatem "wychodzić" – najpierw oglądając wnętrze dokładnie na własne oczy, a dopiero potem sięgając po aparat. I to na początek wcale nie po to, aby zrobić zdjęcie, lecz po to, aby przyjrzeć się upatrzonemu widokowi przez obiektyw.