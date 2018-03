Synology RackStation iRS2418+/RS2418RP+ - nowy serwer NAS

Synology wprowadziła na rynek model RS2418+/RS2418RP+, serwer NAS w 12-wnękowej szafie serwerowej i obudowie 2U zapewniający skalowalną pamięć masową.

Synology RS2418RP+ oferuje do 144 TB pojemności pierwotnej w jednej obudowie 2U. Pojemność pamięci można rozszerzyć do 288 TB w przypadku podłączenia jednego urządzenia RX1217/RX1217RP, co umożliwia rozbudowę wolumenów na bieżąco.