Szalone bliźniaki i ich niezbyt normalni rodzice w obiektywie Guya Vainera

Wielu rodziców kompletnie wariuje na punkcie swoich dzieci, kiedy te przyjdą na świat i w przypadku rodziców bliźniaków nie ma żadnych wyjątków. No, może poza tym, że zabawy jest dwa razy więcej. Wie o tym doskonale Guy Vainer, fotograf, który postanowił życie i zabawy swoich pociech uwiecznić na oryginalnych zdjęciach i fotomontażach. Projekt okazał się tak udany, że w ciągu kilku dni bez trudu zdobył spory rozgłos w Internecie.

Guy Vainer na pewno nie jest pierwszym fotografem-rodzicem, który ukazuje swoje pociechy na nieco szokujących zdjęciach, z których wiele nie mogłoby powstać bez wykorzystania fotomontażu i innych technik obróbki kreatywnej (a gdyby jednak powstały jako "czyste" fotografie, to rodzicami powinna się zainteresować opieka społeczna – na szczęście Photoshop jest znacznie bezpieczniejszym sposobem wysłania malucha dwa metry w powietrze, niż akrobacyjny trapez). Przed nim robili to tacy mistrzowie gatunku, jak Jason Lee lub Najlepszy Ojciec Na Świecie, czyli Dave Engledow (który przy okazji nadal fotografuje w nietypowe sposoby swoją znacznie już starszą Alice Bee – warto zobaczyć). Choć trzeba przyznać, że żaden z nich nie dorobił się bliźniaków – a to wiele zmienia.