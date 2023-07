Szef DALL-E spodziewa się, że sztuczna inteligencja będzie jak Photoshop na dopingu

Dyrektor generalny OpenAI Sam Altman pojawił się niedawno przed komisją Senatu USA, aby omówić możliwości i zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją. Podczas tego spotkania mówił o wpływie obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję na cywilizację i nawoływał do wprowadzenia odpowiednich regulacji dla nowo powstającej branży.



Firma, której szefem jest Sam Altman, stworzyła popularne modele generatywne sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT i DALL-E. Podczas rozmowy z senatorem Joshem Hawleyem Altman porównywał sztuczną inteligencję do Photoshopa. Zwraca przy tym uwagę, że jakieś formy regulacji prawnych byłyby "rozsądne", gdyż ludzie oglądający obrazy generowane przez sztuczną inteligencję muszą wiedzieć, że są one generowane komputerowo.

