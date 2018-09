Sześć nowych plecaków fotograficznych Lowepro w tym plecak przeznaczony do sportów zimowych

Lowepro wprowadza na rynek sześć nowych plecaków w tym dwie generacje popularnej serii ProTactic i Whistler. Ponadto nowe plecaki FreeLine i Powder zaskoczą fotografów nowymi rozwiązaniami w zakresie ochrony sprzętu!

Lowepro - Producent toreb i plecaków fotograficznych rozszerza swoją ofertę o szeroką gamę nowych produktów przeznaczonych dla fotografów, filmowców i innych twórców kontentu filmowego. Każda ta grupa ma różne wymagania i potrzeby. W odpowiedzi na rosnące wymagania Lowepro skoncentrowało się na plecakach, które mogą wytrzymać codzienną, ciężką i wymagającą pracę i które są w stanie przenosić więcej niż tylko sprzęt fotograficzny. Oprócz plecaków, Lowepro rozszerza linię GearUp. Nowe modele z tej serii przeznaczone do przechowywania i organizowania małych akcesoriów to inteligentne etui na karty pamięci i filtry.

