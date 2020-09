Szkoła Filmowa w Warszawie i Krakowie uczy praktycznych zawodów filmowych!

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2020/21 w szkołach AMA Film Academy w Krakowie i w Warszawie. Można uczyć się zarówno w trybie zaocznym, jak i stacjonarnym, a także online (w ten sposób można studiować m.in. scenariopisarstwo). W AMA Film Academy można zdobyć kompetencje we wszystkich dyscyplinach filmowych. Szkoła oferuje naukę zawodowych kierunków filmowych, naukę pod okiem znanych i doświadczonych twórców, profesjonalny sprzęt, wiedzę i praktykę. Rekrutacja trwa do 30 września 2020, ilość miejsc na każdym kierunku jest ograniczona.



Dwuletnie, roczne i podyplomowe kierunki, semestralne kursy i pojedyncze warsztaty czekają na pasjonatów, którzy chcą związać swoją przyszłość z branżą filmową, ale także na szukających dopiero swojej drogi zawodowej.

Oferta szkoły obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny branży audiowizualnej: reżyserię, scenariopisarstwo, sztukę operatorską, grę aktorską, postprodukcję obrazu, realizację dźwięku. Szkoła kładzie duży nacisk na naukę praktycznych dyscyplin filmowych, po których można bardzo szybko znaleźć zatrudnienie na planach filmowych (m.in. operator obrazu, operator kamery, asystent operatora, oświetlacz, grip, montażysta, kolorysta, specjalista VFX, asystent reżysera, reżyser, realizator dźwięku, scenarzysta).

AMA FILM ACADEMY prowadzi własny system rekrutacji oparty na ocenie predyspozycji, zakresu wiedzy i poziomu zaawansowania umiejętności filmowych kandydata. Wśród wymagań: podstawowa znajomość

współczesnej historii filmu, podstawowa znajomość zagadnień wybranego kierunku kształcenia, ogólne obycie z zagadnieniami kultury i sztuki, umiejętność logicznej analizy materiałów audiowizualnych, fotograficznych, filmowych.

ZAPISY

Zapisy przyjmowane są online na stronie: https://amafilmacademy.pl/aktualne-zapisy/. W trosce o bezpieczeństwo rekrutacja w całości odbywa się online (łącznie z rozmową egzaminacyjną).

Wszelkie porady i informacje udzielane są pod numerem telefonu: +48 514584030 oraz pod adresem mailowym: rekrutacja@akademiamultiart.pl

AMA Szkoła Filmowa w Warszawie

AMA Film Academy w Warszawie stawia na praktyczne kształcenie zawodowe, które pozwoli absolwentom na znalezienie pracy w poszukiwanych zawodach na planach filmowych zaraz po ukończeniu szkoły. Zajęcia ruszą 30 października 2020 roku. Wśród wykładowców czołowi polscy autorzy zdjęć PSC i twórcy filmowi, m.in.: Tomasz Dobrowolski, Piotr Wojtowicz, Artur Żurawski, Janusz Julo Sus, Jarosław Żamojda, Bogumił Godfrejów, Wojciech Todorow i Piotr Lenar.

W Warszawie będą prowadzone kierunki bezpośredniego, praktycznego kształcenia zawodowego w zawodach pomocniczo-twórczych. AMA Film Academy jest prekursorem kształcenia w nowych zawodach filmowych, już kilka lat temu wprowadziła kierunki operatorsko-oświetleniowy, montaż/color grading oraz specjalizację VFX. Absolwenci tych kierunków pracują już w zawodach jako koloryści, oświetlacze, asystenci kamery, steadicamu, czy jako specjaliści VFX w studiach postprodukcji. Szkołę ukończyło do tej pory ok. 1 tys. absolwentów.

W warszawskiej AMA Film Academy będą mogli kształcić się operatorzy kamery, asystenci Focus Puller, asystenci DIT, oświetlacze oraz technicy GRIP. Zajęcia będą prowadzone głównie na planach filmowych, w firmach oświetleniowych, rentalach sprzętu kamerowego i grip. Zajęcia studyjne odbywać się będą w studio filmowym, a teoretyczne i praktyczne także w siedzibie AMA Warszawa. Każdy absolwent otrzyma Dyplom AMA potwierdzony przez prowadzącego kierunek autora zdjęć PSC.

Kierunki w AMA Warszawa

Kierunek Cinematography Camera

Kierunek Cinematography Camera w AMA to nowatorski, jedyny w Polsce, wzorowany na systemie kształcenia w Europie Zachodniej – roczny kurs na poziomie zaawansowanym, przygotowujący do profesjonalnej pracy w operatorskich zawodach technicznych. Absolwent kierunku jest gotowy do podjęcia pracy w profesjonalnej branży audiowizualnej na stanowiskach: operator kamery (szwenkier), asystent operatora Focus Puller lub asystent operatora DIT (Digital Imaging Technician).

Kierunek Cinematography Light/Grip

Kierunek Cinematography Light/Grip w AMA to nowatorski, jedyny w Polsce, wzorowany na systemie kształcenia w Europie Zachodniej – roczny kurs na poziomie zaawansowanym, przygotowujący do profesjonalnej pracy w operatorskich zawodach technicznych. Absolwent tego kierunku jest gotowy do podjęcia pracy

w profesjonalnej branży audiowizualnej na stanowiskach: oświetlacz (electrician), wózkarz, operator kranu (Grip technician).

SPOTKANIA ONLINE

Dla kandydatów i wszystkich zainteresowanych szkoła przygotowała spotkania online, które są dostępne na profilu FB AMA FILM ACADEMY. Program każdego dnia obejmuje spotkania z wykładowcami i studentami wybranych kierunków, można zobaczyć filmy studentów szkoły, a także porozmawiać z absolwentami o ich doświadczeniach w trakcie edukacji w AMA oraz w zawodzie, po jej ukończeniu. Spotkania oferują możliwość rozmowy, poznania specyfiki każdego kierunku, zdobycia wiedzy o tym, jakie ćwiczenia realizują studenci oraz jak wygląda produkcja etiud i filmów dyplomowych, nad którymi pracują. To również okazja dla przygotowujących się do rekrutacji, aby poznać wykładowców Akademii.

Spotkania online odbywają się w każdy wtorek: https://www.facebook.com/events/569849140636727/

ZAPISY

Zapisy przyjmowane są online na stronie: https://amafilmacademy.pl/aktualne-zapisy/. W trosce o bezpieczeństwo rekrutacja w całości odbywa się online (łącznie z rozmową egzaminacyjną).

Wszelkie porady i informacje udzielane są pod numerem telefonu: +48 514584030 oraz pod adresem mailowym: rekrutacja@akademiamultiart.pl