Czy fotografia jest sztuką? Nie to coś więcej - rozmawiamy z Jackiem Ulaczykiem, dyrektorem szkoły fotograficznej Fotoedukacja

Fotoedukacja to katowicka szkoła fotograficzna z prawie dwoma dekadami doświadczenia. Kursy, warsztaty, plenery fotograficzne oraz kierunek kształcenia zawodowego Technika fotografii i multimediów to część niezwykle bogatej oferty. O samej szkole mieliśmy przyjemność porozmawiać z jej dyrektorem Jackiem Ulaczykiem. Zapraszamy do lektury.

SwiatObrazu.pl: Skąd pomysł na szkołę Fotoedukacja? Jakie są kulisy jej powstania?

Jacek Ulaczyk: Skąd pomysł? Odpowiedziałbym krótko i banalnie: pomysł wziął się z życia, z zainteresowania fotografią oraz własnych doświadczeń edukacyjnych obejmujących uczenie się i nauczanie. Nie podobało nam się, jak organizowana jest podstawowa, techniczna edukacja fotograficzna, kierowana do osób dorosłych. W tym czasie zmniejszyła się oferta sprawdzonych szkół policealnych kształcących stacjonarnie, rozpoczął się bum na powszechne studiowanie. Na rynku pojawiły się firmy sieciowe, oferujące naukę zaoczną w dziesiątkach zawodów bez właściwego przygotowania do zapewnienia choćby podstawowych warunków potrzebnych do nauki zawodu, nie mówiąc już o stworzeniu czegoś więcej, co nazywam atmosferą fotograficzną. Pisząc te słowa słyszę pytanie głównego bohatera z książki Christophera Franka "Noc Amerykańska" - czy fotografia jest sztuką - i słyszę odpowiedź: nie - to coś więcej. I to coś więcej było dla nas bardzo czytelną ideą i inspiracją do realizacji własnej szkoły i edukacji fotograficznej, którą nazwaliśmy: fotoedukacja.

SO: Co wyróżnia szkołę Fotoedukacja na tle konkurencji? Jakie trudności musiała pokonać szkoła na przestrzeni 18 lat?

J.U.: Wyróżnia? Droga. Tak myślę, że fotoedukacja to szkoła, która jest drogą. D jak dostępność w zakresie wiedzy fotograficznej z którą się po prostu dzielimy, R jak radość z samego faktu "focenia" (termin z naszej naklejki reklamowej). O jak otwartość na innych, których "focimy", lub z którymi "focimy", G jak grupa, bo działamy razem, pokazujemy, że w grupie jest siła, A jak ambicja, bo fajnie jest też samemu błysnąć. Myślę, że czytelnicy wybaczą tych kilka haseł, może nieco abstrakcyjnych, którymi opisuję w skrócie naszą szkołę, ale jestem głęboko przekonany, że czytelne one są dla tych, którzy kroczyli z nami tą drogą. Myślę o naszych absolwentach i uczniach, którzy nam zaufali, a którzy kończąc szkołę polecają ją swoim bliskim i znajomym. Pozostałych zapraszamy - jeżeli interesuje Was fotografia, poznajcie ją z nami.



SO: Na ile uzyskane wykształcenie w Fotoedukacji daje szansę na zaistnienie na rynku fotografii?

J.U.: Trudne pytanie? Na ile… procent? Nie wiem. Wiem natomiast, że gwarantujemy rzetelnie przekazaną wiedzę fotograficzną dla każdego kto tej wiedzy szuka i wiem, że kto nie podda się wielu trudnościom po drodze, bardzo często zyskuje nowe możliwości wykorzystania tej wiedzy. Nietrudno jest się dzisiaj przekonać, że prasa, Internet, telewizja bazują na obrazie, i ktoś w ten element mediów musi być zaangażowany, i często jest to nasz absolwent. Osoby które decydują się na naukę u nas, bardzo często mówią, że mają już zawód, że skończyli już studia albo są w trakcie, że nie myślą raczej o nowej profesji. Z biegiem czasu w dziwny sposób łączą dotychczasowe zajęcie z fotografią. Były więc mariaże polonistyki z fotografią, architektury z fotografią, prawa z fotografią, przedsiębiorców z fotografią, są też osoby które założyły własną działalność i tacy których fotografia zainspirowała do dalszych poszukiwań na studiach fotograficznych i filmowych. Oczywiście jest też grupa słuchaczy, którzy swoją naukę traktują jak odskocznię od własnej codzienności.

SO: Jakie największe wyzwania stoją przed osobą, która pragnie zostać zawodowym fotografem?

J.U.: Myślę, że wyzwań jest wiele. Począwszy od poznania i opanowania zagadnień technicznych współczesnej fotografii, poznania zasad marketingu i prowadzenia działalności, znajomości przepisów. Jednak wyzwaniem najtrudniejszym dla każdego zawodowca jest znalezienie swojego pola, przestrzeni w obszarze, którym się interesuje. Myślę, że każdy zawodowy fotograf powinien wiedzieć co i komu proponuje, wykonując swoją pracę. Pożądanym zjawiskiem w tym zawodzie z pewnością jest rozpoznawalność, unikalność zawodowa, która tak naprawdę jest owocem wytrwałej pozytywistycznej pracy własnej, patrzenia, i fotografowania.

SO: Do kogo Fotoedukacja kieruje swoją ofertę?

J.U.: Oferta naszej szkoły skierowana jest do wszystkich którzy interesują się fotografią, którzy chcą zdobyć i poszerzyć własną wiedzę i świadomość fotograficzną.

SO: Jak przebiega rekrutacja?

J.U.: Pierwszym etapem rekrutacji do naszej szkoły jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego naszej stronie internetowej. Kolejnym krokiem formalnym jest wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły: podania, świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz 3 zdjęć legitymacyjnych, oraz odbioru skierowania do lekarza medycyny pracy, który wyda zaświadczenie o braku przeciwskazań do nauki zawodu.

SO: Co nowego możemy znaleźć w ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2018/2019

J.U.: Nowy rok szkolny to przede wszystkim zmiany i dostosowanie się do nowych podstaw programowych dla zawodów: Fotograf i Technik fotografii i multimediów. W nowej formule programowej rozwinięte zostają kompetencje w zakresie posługiwania się programami graficznymi. Zarówno tymi ściśle związanymi z obróbka zdjęć jak i tymi, z których korzysta poligrafia w projektowaniu, składzie, publikacji z elementami druku 3D.

Podyktowane jest to tym, że współcześni absolwenci coraz częściej podejmują w swojej pracy czynności zawodowe w branży poligraficznej i technicznej.

SO: Jak widzi Pan kierunek rozwoju oferty szkoły Fotoedukacja?

J.U.: Bez wątpienia rynek potrzebuje specjalistów z branży fotograficznej i filmowej. W końcu nasza codzienność przesycona jest obrazami. Ktoś je będzie tworzył, przygotowywał i publikował. Jestem przekonany, że nasza oferta, doświadczenie i wizja będą pozwalały nam nadążyć za potrzebami rynku i naszych słuchaczy.

SO: Dziękujemy za rozmowę.

Zapraszamy na dni otwarte Fotoedukacja 7 sierpnia 2018 r. (wtorek) na godzinę 18.00, w PFF Siemianowicach Śląskich, przy ul. Fitznerów 1.

W trakcie dni otwartych Fotoedukacji będziesz mógł

Zapoznać się z ofertą szkół Fotoedukacja

Skonsultować swoje fotografie z wykładowca szkoły Fotoedukacja.

Porozmawiać z absolwentami szkoły.

Spróbować najlepszych krówek dla fotografa.

Aby wziąć udział w dniach otwartych należy: