Szron na złotych liściach - uchwyć ten inspirujący, jesienny motyw

Koniec lata wcale nie musi oznaczać chowania się z aparatem w domu. Jesień także dostarcza wielu inspirujących motywów. Złote liście, mglista pogoda, odbijające wszystko kałuże czy babie lato to tylko kilka propozycji, na co zwrócić obiektyw. Do tej listy można także dołączyć… szron. Perspektywa wstania bardzo wcześnie rano i rozpoczęcia fotografowania może wydawać się niekoniecznie kusząca, ale naprawdę warto się do tego zmotywować, bo efekty mogą być świetne.



Fotografowanie szronu może oznaczać wczesną pobudkę Chociaż czasami warunki atmosferyczne pozwalają sfotografować oszronione liście także w późniejszych godzinach, to jednak najczęściej - w szczególności jesienią - szron jest obecny tylko we wczesnych godzinach porannych. Prawdopodobnie dla wielu ta część planu realizacji zdjęć oszronionej jesieni będzie najtrudniejsza. Warto jednak się zmotywować, gdyż przyniesie to nie tylko świetne kadry, ale również będzie stanowiło bardzo inspirujące doświadczenie, gdy przyjdzie Ci oglądać Twoją okolicę wcześnie rano. Ranne ptaszki będą także wynagrodzone pięknym światłem. Jeśli połączy się to jeszcze z kolejnym atrybutem jesieni, czyli mgłą, to przepis na świetne zdjęcia gotowy.