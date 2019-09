Sztuczna inteligencja przygotowała bibliotekę 100 000 portretów nieistniejących ludzi

Firma o nazwie Icons8 udostępniła ogromną bibliotekę portretów… nieistniejących osób. Dostępne w zbiorze 100 000 zdjęć twarzy powstało z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji, które opracowały je na podstawie tysięcy przeanalizowanych obrazów. Portrety dostępne są za darmo.



Sztuczna inteligencja stworzyła bibliotekę 100 000 portretów nieistniejących ludzi

Chociaż część portretów stworzonych przez sztuczną inteligencję posiada demaskujące je artefakty, to jednak wiele nie sposób odróżnić od prawdziwych fotografii. To imponujące, w szczególności że tak naprawdę technologie te są dopiero na etapie powstawania. Przeglądanie tej galerii jest trochę niepokojące, ale nie ma wątpliwości, iż tak prezentuje się przyszłość fotografii reklamowej czy stockowej (i nie tylko). Sytuacja ta budzi wiele bardzo ciekawych implikacji, jak chociażby kwestie wykorzystania wizerunku. Nie ma obaw o niewłaściwe użycie czyjegoś oblicza, gdyż nieistniejąca osoba nie może nikogo pozwać (co oczywiście nie eliminuje kwestii praw do wygenerowanych obrazów).