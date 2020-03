Zobacz w 4K jak wyglądał Nowy Jork w 1911 roku - sztuczna inteligencja przeniesie Cię w czasie

Nie ma chyba tygodnia,aby sztuczna inteligencja nie zdumiewała możliwościami - Tym razem ponownie sposobność ku temu dał Denis Szirajew, który zasłynął niedawno przerobieniem ikonicznego filmu braci Lumier ”Wjazd pociągu na stację La Ciotat”. Tym razem postanowił jednak pójść o krok dalej i zaprzągł sztuczną inteligencję do przerobienia na jakość 4K, zwiększenia prędkości do 60 kl./s i pokolorowania filmu z 1911 roku, który ukazujące życie na ulicach Nowego Jorku.



Nowy film Denisa Szirajewa robi ogromne wrażenie. Do jego stworzenia wykorzystał znane z poprzedniej produkcji narzędzie Topaz Labs Gigapixel AI i DAIN autorstwa Google. Oprogramowanie ponownie pozwoliło na zwiększenie rozdzielczości obrazu i zwiększenie liczby kl./s. Efekty są zdumiewające i trzeba przyznać, że film ożywa na nowo. Zachwycająca jest szczegółowość obrazu i płynność ruchu. Nawet jeśli momentami można dostrzec artefakty związane z działaniem sztucznej inteligencji to i tak trzeba przyznać, że nowa wersja filmu robi piorunujące wrażenie.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem