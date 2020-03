Kolejny pokaz umiejętności sztucznej inteligencji - zobacz misję księżycową w jakości 4K

Denis Szirajew nie zwalnia tempa i po podróżach w czasie, w które zabierał nas za sprawą swoich nowych wersji starych filmów skalowanych za pośrednictwem sztucznej inteligencji, tym razem proponuje wycieczkę daleko ponad nasze głowy. Jego najnowsze wideo to popularny film z misji księżycowej Apollo 16 ukazujący astronautę przemierzającego powierzchnię Księżyca w pojeździe Lunar Roving Vehicle (LRV) w dniu 21 kwietnia 1972 roku.



Podczas realizacji Denis Szirajew wykorzystał ustabilizowaną wersję materiału, który NASA opublikowała w lipcu 2019 roku. Następnie potraktował go tym samym oprogramowaniem wykorzystującym sztuczną inteligencję co w przypadku poprzednich realizacji - interpolacja klatek odbyła się dzięki DAIN od Google a skalowania dokonano za pomocą Topaz Labs Gigapixel AI. Dzięki temu udało się przekonwertować film do jakości 4K z prędkością 60 kl./s.