Sztuczna inteligencja Canona wybierze za Ciebie zdjęcia z sesji

Canon przygotował wtyczkę do Adobe Lightroom, pełniącą rolę wirtualnego asystenta opartego o sztuczna inteligencję - Oprogramowanie o nazwie Photo Culling Plugin pomaga w wyborze najlepszych kadrów spośród dużego zestawu zdjęć, co może być przydatne np. po powrocie z realizacji sesji bądź reportażu.



Wtyczka wykorzystuje silnik Canon Computer Vision AI i wykorzystuje zaawansowane algorytmy do wybierania zdjęć na podstawie szeregu różnorodnych kryteriów: ostrości, poziomu szumów, ekspozycji, kontrastu, pojawiania się w portretach zamkniętych i czerwonych oczu. Modele doboru zdjęć udostępniają predefiniowane parametry, które użytkownik może dostosowywać tak, aby określać tolerancję dla pewnych błędów (np. gdy chce spróbować poradzić sobie z nimi przy dalszej obróbce lub jakoś kadrować zdjęcie).

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem