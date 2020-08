Zdjęcia rzymskich cesarzy stworzone przez sztuczną inteligencję i Photoshopa

Rzeźbione popiersia dają niejakie wyobrażenie o tym, jak wyglądali władcy starożytnego Rzymu, ale jakże ciekawie byłoby, gdyby przytrafiło im się kiedyś pozować do portretów. Chociaż bezpośrednie wykonanie im zdjęcia było rzecz jasna niemożliwe, o tyle stworzenie takich „fotografii” już tak. Wszytko za sprawą sztucznej inteligencji i Photoshopa, które wykorzystał do realizacji takich obrazów Daniel Voshart.



"Moim celem nie było ukazywanie romantycznych wizerunków czy sprawianie, aby rzymianie wyglądali na bohaterskich" dodaje Daniel Voshart. Wybierając popiersie czy rzeźbę, autor preferował te, które zostały wykonane za życia danego cesarza. W przypadku cesarzy, co do których nieznane są ich popiersia, realizacja portretów opierała się o wizerunki przedstawiane na monetach. Po wykonaniu wszystkich fotorealistycznych portretów Daniel Voshart ułożył je w poniższe zestawienie.

"Artystyczne interpretacje są z natury bardziej sztuką niż nauką, ale starałem się odnieść ich wygląd (włosy, oczy, pochodzenie etniczne itp.) także do tekstów historycznych itp." zdradził autor projektu. Dodatkowo Daniel Voshart starał się postarzać wizerunki zgodnie z wiekiem czy w związku z przebytymi chorobami.

Po zgromadzeniu 800 zdjęć, które znalazł w internecie, Daniel Voshart użył narzędzia sieci neuronowej Artbreeder. W połączeniu z wiedzą historyczną i Photoshopem udało się mu przekształcić je w fotorealistyczne portrety 54 cesarzy rzymskich z czasów 27 r. p.n.e do 285 r. n.e.

