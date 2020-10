Sztuczna inteligencja i jej zdjęcia na podstawie tekstowych opisów

Naukowcy z Allen Institute for Artificial Inteligence stworzyli algorytm uczenia maszynowego, który może generować obrazy, bazując jedynie na tekstowych opisach zawartości. Jak narazie efekty pracy algorytmu są trochę… przerażające, ale jeśli spojrzeć na rezultaty nieco szerzej niż na jakieś koszmarne wizje, to okazuje się, że mamy do czynienia z ogromnym postępem.



Powiedz co widzisz, a sztuczna inteligencja odtworzy ten obraz