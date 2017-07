Sztuczna inteligencja Google ma naśladować najlepszych fotografów

Czy jest możliwe przeszkolenie maszyny tak, by tworzyła zdjęcia łudząco podobne do tych wykonanych przez profesjonalnego fotografa? Tego stara się dowiedzieć Google w swoim najnowszym projekcie badawczym. Jak wiadomo, odpowiedź na pytanie, czy dane zdjęcie jest "piękne", nigdy nie będzie jednoznaczne - natomiast Google chce odkryć, w jaki sposób maszyny mogą być uczone i programowane tak, by mieć wkodowane te subiektywne pojęcia. Do tego celu stworzono "eksperymentalny system dogłębnej nauki tworzenia treści artystycznych".

Sztuczna inteligencja (AI) Google ma na celu naśladowanie pracy profesjonalnego fotografa. Przeszukuje panoramy krajobrazów znajdujące się w Google Street View i wybiera z nich najlepsze kompozycje. Po znalezieniu ładnego zdjęcia wykorzystuje techniki post-processingu, aby poprawić jego wygląd, podobnie jak robią to fotografowie za pomocą programów takich jak Photoshop czy Lightroom.