Sztuczna inteligencja Google nie będzie więcej oznaczać ludzi płcią

Google ogłosiło, iż jego komputerowy algorytm rozpoznawania obrazów nie będzie już oznaczał fotografii według płci - Zamiast używać pojęć „kobieta” lub „mężczyzna” sztuczna inteligencja będzie domyślnie wybierała hasło „osoba”.



Wprowadzona zmiana dotyczy oprogramowania Cloud Vision API, za pomocą którego możliwe jest oznaczanie zdjęcia na podstawie tego, co "widzi" komputer. Jego interfejs został zmieniony, aby uniknąć możliwych błędów podczas rozpoznawania. "Biorąc pod uwagę, iż płci nie można wywnioskować na podstawie wyglądu, postanowiliśmy usunąć te etykiety, aby dostosować się do zasad sztucznej inteligencji Google" - można przeczytać w oficjalnym komunikacie firmy. Google powołuje się w szczególności na zasadę nr 2, która głosi, iż sztuczna inteligencja musi unikać tworzenia lub wzmacniania krzywdzących uprzedzeń.

