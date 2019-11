Google Night Sight i sztuczna inteligencja wnoszą mobilną astrofotografię na nowy poziom

Wykonywanie astrofotografii było dotychczas domeną aparatów z dużymi matrycami, takimi jak pełnoklatkowe lustrzanki, czy w ostatnich latach bezlusterkowców z takimi czujnikami. Ich możliwość gromadzenia ogromnej liczby informacji na temat światła jest niezwykle cenna, ale zastanawiające jest czy da się wykonywać takie zdjęcia bardziej kompaktowym sprzętem. Google postanowiło przyjrzeć się astrofotografii wykonywanej za pośrednictwem smartfonów, w szczególności z wykorzystaniem ich technologii Night Sight, która wykorzystuje sztuczną inteligencję.



Night Sight to funkcja, która została wprowadzona wraz ze smartfonem Google Pixel 3. Pozwala wykonywać wysokiej jakości zdjęcia nocne nawet podczas trzymania urządzenia w ręce. W przeciwieństwie do tradycyjnego nocnego rejestrowania obrazów za pośrednictwem urządzeń mobilnych, Night Sight pozwala na przechwytywanie zdjeć przy bardzo małej ilości światła, które dla tradycyjnych trybów dostępnych w smartfonach dałyby ziarniste, pełne szumów, niskiej jakości fotografie.

