Sztuczna inteligencja powie Ci, czy Twoje zdjęcie jest wartościowe

Już wcześniej pojawiały się technologie, które umożliwiały ocenę zdjęć, jednakże odnosiło się do ich walorów technicznych, takich jak obecność szumów czy brak poruszeń. Nowe rozwiązanie zaprezentowane przez Google o roboczej nazwie Neural Image Assessment (NIMA) ma dokonywać oceny wartości estetycznej fotografii na podstawie abstrakcyjnych pojęć, odnosząc się do poczucia piękna czy harmonii.

Inżynierowie Google wykorzystali tzw. konwolucyjne sieci neuronowe (CNN – convolutional neural networks). Algorytm pozwala uzyskać notę w 10-stopniowej skali. Oceny sztucznej inteligencji były zbliżone do tych, przyznawanych przez 200 osobową grupę osób. To bardzo dobry i obiecujący wynik, zwłaszcza że technologia ta jest jeszcze na etapie rozwijania i doskonalenia.

