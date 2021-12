Sztuczna inteligencja tworzy realistyczne zdjęcia na podstawie samych opisów

Sztuczna inteligencja (AI) GauGAN2 firmy NVIDIA może teraz używać prostych fraz opisowych do generowania pasującego do nich fotorealistycznego obrazu - Model głębokiego uczenia jest w stanie stworzyć różne sceny na podstawie zaledwie dwóch lub trzech słów.



Wpisz tekst a sztuczna inteligencja stworzy fotografię

GauGAN to program AI opracowany przez firmę NVIDIA, który w 2019 roku był używany do przekształcania prostych rysunków w fotorealistyczne obrazy (pisaliśmy o nim na łamach ŚwiatObrazu.pl). Na początku tego roku technologia ta została udostępniona w formie aplikacji NVIDIA Canvas. Teraz NVIDIA jeszcze bardziej rozwinęła swoją sztuczną inteligencję, tak aby do opracowania zdjęć wystarczył sam krótki opis, tego co chce się na nich zobaczyć.