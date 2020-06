Sztuczna inteligencja zmienia zbiory pikseli w portrety ludzi

Dopiero co donosiliśmy o najnowszej technologii, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia realistycznych portretów ludzi na podstawie bardzo ogólnych szkiców, a już pojawiają się nowe algorytmy, obok których nie można przejść obojętnie. Jednym z nich jest technologia pozwalająca zmienić „pikselową twarz” w prawdziwy portret.



Face Depixelizer to nowa aplikacja o niebywałych możliwościach. Jest oparta na sztucznej inteligencji, która może na podstawie obrazów składających się z pojedynczych pikseli (np. o bardzo niskiej rozdzielczości czy pochodzących ze starych gier komputerowych) stworzyć realistycznie wyglądające portrety w pełnej rozdzielczości. Oprogramowanie zostało stworzone przez rosyjskiego programistę Denisa Malimonowa i wykorzystuje technologię StyleGAN, która jest znana z możliwości tworzenia łudząco wyglądających portretów nieistniejących ludzi.

