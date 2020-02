Sztuczna inteligencje pozwoliła przenieść kultowy film braci Lumier do jakości 4K

Denis Shiryaev wykorzystał publicznie dostępną technologię opartą na sztucznej inteligencji, aby przekształcić archiwalny film z 1896 roku i przeskalować go do jakości 4K z 60 klatek/s - Rezultaty, choć nie są doskonałe, to i tak zadziwiają.



Sztuczna inteligencja ożywia stary film w jakości 4K Do wykonania zaplanowanej przez siebie operacji Shiryaev wybrał kultowy film L'Arrivée d'un train en gare de La Ciota braci Lumier. To 50-sekundowy krótkometrażowy, niemy dokument, który ukazuje wjazd lokomotywy parowej na stację. Obraz ten został po raz pierwszy pokazany publiczności w 1896 roku. Wokół niego krążą legendy mówiące, iż oglądającej go publiczności wydał się na tyle realistyczny, iż zaczęli uciekać z miejsc - wydawało im się, że lokomotywa ich rozjedzie. Wspomniana wyżej historia jest prawdopodobnie tylko mitem (nawet nazywa się ją często "mitem założycielskim kina") i wciąż toczą się dyskusje wokół tego, czy rzeczywiście takie zdarzenie mogło mieć miejsce.