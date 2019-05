Tablet piórkowy Wacom Intuos Pro teraz w rozmiarze S

Wacom wprowadza model Small do linii tabletów piórkowych i dotykowych skierowanych do profesjonalistów - Wacom Intuos Pro S. Jako najmłodszy i najmniejszy w rodzinie, nowy tablet czerpie z ponad 35-letniej wiedzy i doświadczenia Wacom w tworzeniu produktów dla autorów sztuki cyfrowej i projektantów. Wacom Intuos Pro Small, który otrzymał już prestiżową nagrodę Red Dot Award za wzornictwo, stanowi idealne połączenie technologii, funkcjonalności i ergonomii. Dołącza do tabletów Intuos Pro Medium i Intuos Pro Large, które są już dostępne w sklepach Wacom na całym świecie. Cała linia oferuje szeroki wachlarz funkcji i korzyści artystom cyfrowym, projektantom i fotografom, którzy wymagają od swoich narzędzi twórczych wszystkiego, co najlepsze.

Artyści mogą wybrać rozmiar tabletu – mały, średni lub duży – który najlepiej pasuje do ich stylu pracy, ciesząc się precyzyjną technologią Pro Pen 2 firmy Wacom z ponad 8 tysiącami poziomów nacisku pióra, czułością na odchylenie, naturalnym wrażeniem rysowania po papierze i niezawodną wydajnością. Nowy tablet Intuos Pro Small ma identyczny obszar roboczy jak mały model poprzedniej generacji, ale jest znacznie bardziej kompaktowy i zajmuje mniej miejsca. To szczególnie atrakcyjna propozycja dla współczesnych twórców będących w ciągłym ruchu, którzy rzadko wychodzą z domu bez tabletu Wacom i laptopa PC lub Mac. Bezprzewodowa łączność, jak również pióro działające bez baterii i konieczności ładowania sprawiają, że praca w kawiarniach, salach konferencyjnych, biurach klienta, domu, szkole czy w pracowni jest szybka i bezproblemowa. Przeczytaj nasz test Wacom Intuos Pro M "Nieważne, czy jesteś studentem, który nosi tablet z sali wykładowej do akademika, czy fotografem, który musi szybko wyretuszować wybrane zdjęcia z dala od pracowni; nowy Intuos Pro Small firmy Wacom daje możliwość tworzenia w dowolnym miejscu, zapewniając precyzję pracy z piórem na potrzeby sztuki cyfrowej, projektowania i tworzenia obrazów" – mówi Faik Karaoglu, wiceprezes zarządu grupy Wacom. "To także świetny wybór dla tych, którzy mają konkretne wymagania co do wielkości obszaru roboczego i szukają okazji, by wypróbować naszą najlepszą technologię Pro Pen 2" – dodaje Karaoglu. Reklama

Wszystkie trzy rozmiary tabletów Intuos Pro wyposażono w pierścień Touch Ring i przyciski ExpressKey™ (sześć na tablecie Small i osiem w wersjach Medium i Large), umożliwiające tworzenie niestandardowych skrótów usprawniających pracę. Ponadto połączenie pióra i funkcji dotykowych na tablecie pozwala użytkownikom odkrywać nowe sposoby nawigacji i zwiększa interaktywność tworzenia.

Światło w fotografii Tak jak rzeźbiarz musi nauczyć się panowania nad kamieniem, z którego powstanie dzieło, tak fotograf musi umieć okiełznać światło. Jest ono najważniejsze w każdym z rodzajów fotografii, najbardziej wypływa na wymowę zdjęcia. Dzięki światłu obiekty mogą wydawać się ostre lub delikatne, błyszczące i wyraźne lub rozmyte i zmiękczone. Jeśli świadomie zaczniesz obserwować oświetlenie fotografowanych obiektów, szybko nauczysz się przewidywać, w jaki sposób wpływa ono na zdjęcie, a tym samym łatwiej Ci będzie wykorzystać zastane światło lub ustawić je samodzielnie. E-kurs Światło w fotografii pozwoli udoskonalić umiejętności i stanie się niewyczerpanym źródłem inspiracji. Dołącz do Uczestników e-kursu Wszystkie trzy rozmiary tabletów Intuos Pro wyposażono w pierścień Touch Ring i przyciski ExpressKey™ (sześć na tablecie Small i osiem w wersjach Medium i Large), umożliwiające tworzenie niestandardowych skrótów usprawniających pracę. Ponadto połączenie pióra i funkcji dotykowych na tablecie pozwala użytkownikom odkrywać nowe sposoby nawigacji i zwiększa interaktywność tworzenia. Tablety Intuos Pro wyposażono również w wytrzymałą obudowę z anodowanego aluminium i elegancką podstawkę pod pióro z 10 wymiennymi wkładami. Pióro Wacom Pro Pen 2 wykorzystuje najbardziej zaawansowaną technologię piórkową Wacom, która charakteryzuje się czterokrotnie większą czułością na nacisk niż pióro Pro Pen pierwszej generacji. Dzięki 8192 poziomom nacisku, rozpoznawaniu nachylenia i kreśleniu bez opóźnień tablety Intuos Pro doskonale imitują pracę tradycyjnymi narzędziami, zapewniając naturalne wrażenie rysowania. Dodatkowo z boku pióra znajduje się konfigurowalny przełącznik, który ułatwia dostęp do często używanych skrótów. Aby zaspokoić potrzeby wszystkich artystów korzystających z linii produktów Intuos Pro, Wacom oferuje dwa dodatkowe pióra sprzedawane oddzielnie. Pro Pen 3D ma trzeci przycisk, który można skonfigurować do wykonywania typowych zadań 3D, takich jak obracanie obiektów w najczęściej stosowanych aplikacjach 3D i CAD. Nowa wersja Pro Pen slim zadowoli natomiast artystów, którzy wolą cieńsze narzędzie bardziej przypominające ołówek. Oba pióra współpracują z wszystkimi tabletami z rodziny Intuos Pro. Ceny i dostępność tabletu Wacom Intuos Pro S Oprócz dostępnych wcześniej modeli Medium (379,90 EUR) i Large (529,90 EUR) w Wacom eStore i wybranych sklepach detalicznych pojawił się już Wacom Intuos Pro Smallw cenie 229,90 EUR. Wszystkie trzy rozmiary tabletów są kompatybilne z komputerami Mac i PC, a także z technologią Bluetooth. Każdy model ma pióro Wacom Pro Pen 2, podstawkę pod pióro, przyciski ExpressKey™, pierścień Touch Ring oraz obsługę gestów wielodotykowych.

Autor: Materiały prasowe