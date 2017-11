Take a View - Landscape Photographer of the Year 2017: najpiękniejsze ujęcia z Wielkiej Brytanii

Odbywający się od 11 lat konkurs Take a View – Landscape Photographer of the Year jest adresowany do wszystkich fotografów, którzy na swoich zdjęciach uwieczniają krajobraz Wielkiej Brytanii. Najlepsze zdjęcie tegorocznej edycji, prezentujące wydmy we wsi West Wittering w hrabstwie West Sussex, wykonał Benjamin Graham. W kategorii adresowanej do młodych twórców najlepsza okazała się praca Andrew Bullocha – sfotografował zorzę polarną widoczną nad skateparkiem w Musselburgh w Szkocji.

