Talent Roku 2018 - nagroda główna to wystawa fotografii w galerii

Talent Roku 2018 to kolejna edycja konkursu fotograficznego organizowanego przez PIX.HOUSE. "Interesują nas ciekawe opowieści o człowieku. Czekamy na tematy ważne globalnie – jak procesy społeczne, ale i lokalnie – jak intymne opowieści o Waszych bohaterach. Poruszamy się głównie w nurcie fotografii dokumentalnej i reporterskiej" - mówią organizatorzy.



Kategorie konkursowe

kategoria główna: Człowiek / długoterminowe projekty dokumentalne

kategoria specjalna: Poznaj Poznań – kultura i społeczeństwo – fotografie dokumentujące życie kulturalno – społeczne Poznania.

Daty

Zdjęcie można zgłaszać do 31.10.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 15.12.2018 r. podczas pokazu slajdów w PIX.HOUSE. Osoby nominowane do tytułu Talent Roku i zakwalifikowane do pokazu slajdów zostaną poinformowane o tym fakcie do 30.11.2018 r.