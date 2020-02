Przystawka Tamron TAP-in za 1 zł - nowa promocja Tamron

Konsola Tamron TAP-in umożliwia samodzielną aktualizację oprogramowania i ustawianie wybranych funkcji obiektywów (w szczególności kalibrację systemu AF) - Przydaje się więc w codziennej pracy fotografa, umożliwiając uniknięcie niepotrzebnych wizyt w serwisie. Co więcej rozwiązuje podstawowe problemy, które mogą pojawiać się w komunikacji niektórych aparatów z obiektywami, pozwalając zawsze wykorzystywać potencjał posiadanego zestawu. Dobrą okazją, aby ułatwić sobie pracę z obiektywami jest najnowsza promocja Tamrona, pozwalająca nabyć konsolę TAP-in za 1 zł w przypadku kupna obiektywów z serii G2.

Tamron G2 - seria obiektywów dla wymagających

Seria obiektywów Tamron G2 powstała z myślą o profesjonalnych fotografach i zaawansowanych amatorach. Instrumenty te zapewniają wysoką jakość obrazu i cechują się rozwiązaniami, które umożliwiają minimalizację wszelkich zniekształceń oraz wad optycznych. Dodatkowo każdy z modeli wyróżnia się solidną budową i uszczelnioną konstrukcją, dzięki czemu sprostają nawet wymaganiom, jakie stawia praca w trudnych warunkach atmosferycznych.

Tamron SP 15-3 f/2.8 Di VC USD G2

W tej serii znalazły się obiektywy Tamron SP 15-30 mm f/2.8 Di VC USD G2, Tamron SP 24-70 mm f/2.8 Di VC USD G2, Tamron 70-200 mm f/2.8 Di VC USD G2 i TAMRON SP 150-600 mm f/5-6.3 Di VC USD G2. Obejmują więc bardzo szeroki zakres ogniskowych, co sprawia, że w serii G2 każdy zawodowiec znajdzie coś dla siebie. Niezależnie czy zajmujesz się fotografią krajobrazową, architektury, uliczną, reportażowa, ślubną, przyrodniczą czy sportową każdy z tych obiektywów zapewni pełną satysfakcję. Dodatkowo są bardzo jasne i posiadają stabilizację obrazu, tak więc poradzą sobie nawet przy małej ilości światła.

Tamron TAP-in - przystawka do obiektywów

Aby móc w pełni swobodnie pracować z obiektywami Tamron G2 i nie obawiać się, że coś zawiedzie podczas przygotowań do zdjęć czy w trakcie ich realizacji, dobrze jest mieć do dyspozycji przystawkę Tamron TAP-in. Umożliwia ona przede wszystkim łatwą, samodzielną aktualizację oprogramowania. Dzięki temu obiektyw będzie zawsze współpracował na maksimum swoich możliwości z aparatami i dawał dostęp do wszystkich funkcji.

Przystawka Tamron TAP-in

Przystawka Tamron TAP-in i oprogramowanie Tamron TAP-in Utility pozwalają jednak na wiele więcej. Przede wszystkim rozwiązują problem kalibracji systemu AF. Dzięki tej przystawce w przypadku pojawienia się jakiś nieścisłości w działaniu autofokus nie ma konieczności udawania się do serwisu. Wystarczy samemu dokonać odpowiednich korekt (dzięki przystawce TAP-in i oprogramowaniu jest to bardzo łatwy proces, który nie wymaga specjalistycznej wiedzy). Co więcej przystawka TAP-in umożliwia dostosowywanie ogranicznika odległości ogniskowania, funkcji ręcznego przełączania czy kompensacji drgań. Dzięki TAP-in odzyskuje się pełną kontrolę nad obiektywem Tamron G2.

Oprogramowanie Tamron TAP-in Utility

Przystawka Tamron TAP-in za 1 zł

Luty to doskonała okazja, aby zdecydować się na zakup obiektywu Tamron G2. Do końca tego miesiąca (lub do wyczerpania zapasów) trwa bowiem promocja, która sprawia, że każdy szczęśliwi nabywca obiektywu otrzyma przystawkę właściwie za darmo - jej cena wyniesie bowiem w tej sytuacji tylko 1 zł. Obiektyw należy nabyć u jednego z oficjalnych dealerów marki Tamron (można ich zlokalizować tutaj ).