Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD - uniwersalny zoom, który nie boi się żadnego wyzwania

Uniwersalne zoomy to typ obiektywów, który ma poradzić sobie z każdym wyzwaniem fotograficznym. Taki cel przyświecał inżynierom pracującym nad obiektywem Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD, który powstał z myślą o aparatach z serii Sony E. Wszechstronność tego modelu dowodzi jednak nie tylko zakres ogniskowych, ale także różne rozwiązania technologiczne, które odpowiadają za wysoką jakość obrazu, ergonomiczną konstrukcję i swobodę użytkowania.

Ultra szeroki zakres ogniskowych rzędu 28-200 mm pozwala na fotografowanie zarówno rozległych krajobrazów, jak i dzikiej przyrody. Dzięki niemu skupisz się na wszystkich motywach, przechodząc swobodnie od ogółu do szczegółu danej sceny. Ultra zoom przydaje się zatem podczas pracy nad nieprzewidywalnymi projektami, w których może zajść konieczność użycia każdej z dostępnych ogniskowych. Przykładami takich realizacji są sesja ślubna, fotografia podróżnicza czy fotoreportaż.

