Tamron SP 24-70 mm f/2,8 Di VC USD G2

Tamron wprowadza na rynek najnowszą generację standardowego zoomu 24-70 mm f/2,8 przeznaczonego do aparatów pełnoklatkowych. To następca modelu A007, który swoją premierę miał w 2012 roku. Nowy system sterowania MPU, powłoki eBand, wydajniejsza stabilizacja, szybszy AF, współpraca z Tap-in Console, uszczelnienia i nowy design to cechy, które wyróżniają SP 24-70 G2.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Konstrukcja optyczna obiektywu Tamron SP 24-70 mm f/2,8 Di VC USD G2 zapewnia doskonałą jakość obrazu w całym obszarze kadru. Zastosowanie najnowszych materiałów optycznych będzie miało wpływ na uzyskanie wysokiej ostrości, kontrastu i naturalnego odwzorowania kolorów. Tor optyczny składa się z 17 soczewek ułożonych w 12 grupach; są wśród nich 2 elementy XR (wysoki współczynnik załamania), 3 elementy LD (niskodyspersyjne), 3 elementy GM (asferyczne) i jedna soczewka hybrydowo-asferyczna.