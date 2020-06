Tancerki jako kwiaty na zdjęciach rosyjskiej fotografki

Rosyjska fotografka Julia Artemyeva w dzieciństwie i młodości była związana z baletem, który do dziś jest ważną częścią jej życia - Łącząc miłość do tańca i sztuki fotografii stworzyła wyjątkowy cykl zdjęć, zestawiając ze sobą baletnice i kwiaty. Doskonałe ujęcia nie pozostawiają złudzeń, że prawdziwe są słowa Jana Brzechwy „Kobieta jest jako kwiat”.

Tworząc cykl zdjęć Julia Artemyeva ma nadzieję, że ludzie nauczą się doceniać piękno, które ich otacza, i zachęca ich do głębszego spojrzenia na otaczający na świat.

Czarno-białe fotografie zderzają baletnice z kwiatami, które wydają się naśladować ich ruchy. To wspaniały pokaz tego, jak sztuka i natura są bardziej powiązane, niż nam się wydaje. Artemyeva najpierw sfotografowała każdą baletnice podczas tańca. Potem przyszło prawdziwe wyzwanie - znalezienie kwiatu pasującego do pozy.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem