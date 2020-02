Tańczące niedźwiadki jak z opowieści dla najmłodszych

Fotograf Valtteri Mulkahainen miał okazję oglądać niezwykłą, bajkową scenkę - Udało mu się uwiecznić niedźwiadki, które wyglądają tak, jakby były bohaterami baśniowej opowieści i tańczyły ze sobą.



Valtteri Mulkahainen to pasjonat fotografii, pracujący na co dzien jako nauczyciel. Któregoś dnia przemierzał fiński las w pobliżu Martinselkonen, gdy dostrzegł niedźwiedzicę wraz z trzema młodymi. Postanowił skryć się i obserwować, wyczekując na to, co się wydarzy. Scena, którą udało mu się uwiecznić, zapada w pamięć.

Podczas gdy matka niedźwiadków odpoczywała, maluchy były zdecydowanie bardziej aktywne. "Młode niedźwiedzie bawią się między sobą tak jak dzieci" opowiedział fotograf w rozmowie z portalem MyModernMet. "Stały tam przez około pół minuty, popychając się wzajemnie. Tupały przy tym nogami a cała scena wyglądała jakby tańczyli" relacjonował Valtteri Mulkahainen, dodając, iż tak, jak można było się spodziewać, "na koniec wszystko zmieniło się w udawaną szamotaninę, która zakończyła się utworzeniem przez niedźwiadki stosu maluchów".

Valtteri Mulkahainen miał nie tylko szczęście być świadkiem ciekawej sceny, ale także uchwycić ją swoim aparatem. Fotograf ten często przemierza fińskie lasy, aby móc odkrywać tajemnice dzikiej przyrody. Jak widać i tym razem mu się to udało, kiedy został zaproszony przez niedźwiadki do magicznego, baśniowego świata.

Tańczące niedźwiadki w obiektywie Valtteri Mulkahainena