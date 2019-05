Targi Film Foto Video w Łodzi - co zaprezentuje DJI?

W najbliższy weekend Łódź stanie się najważniejszym w Polsce miejscem dla producentów sprzętu fotograficznego. Wszystko za sprawą targów Film Foto Video organizowanych w dniach 23-25 maja w Hali Expo-Łódź. Będzie to świetna okazja do zapoznania się ze sprzętem znanych i lubianych marek. Targi umożliwią również sprawdzenie, co nowego przygotowały dla użytkowników wystawiające się firmy. Wśród nich znajdzie się DJI, które na swoim stoisku zaprezentuje m.in. najnowszą kamerę sportową Osmo Action czy sztandarowe produkty, takie jak np. Osmo Pocket, Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom czy Ronin S.



DJI będzie czekało na odwiedzających przy stoisku C20. Na ekspozycji będzie można znaleźć ofertę adresowaną zarówno do amatorów, profesjonalistów jak i przedstawicieli branży Enterprise. Zaprezentowane zostaną gimbale, kamery czy drony, wśród których znajdą się produkty z serii Spark, Mavic, Osmo, Phantom, Ronin, Zenmuse czy Matrice. Targi Film Foto Video będą stanowić także znakomitą okazję do porozmawiania ze specjalistami z DJI, którzy udzielą wyczerpujących informacji na temat sprzętu, doradzą w wyborze produktów a także pomogą w zakresie wykorzystania gimbali, kamer i dronów w realizacji własnych projektów.

DJI Osmo Action

DJI Osmo Action to najnowsza propozycja tego producenta, która stanowi bezpośredniego konkurenta liderów branży kamer sportowych. Jak przystało na tego typu produkt oferuje bardzo dużą wytrzymałość (wytrzymuje upadki z wysokości 1,5 m, i można z nią nurkować do 11 m bez używania dodatkowej obudowy i używać jej w ekstremalnych temperaturach od -10℃ do 40℃), znakomitą jakość obrazu (obiektyw z trzema soczewkami asferycznymi, przysłoną f/2.8 i kątem widzenia 145 stopni), filmy o rozdzielczości 4K 60P (obsługuje także funkcję 4K HDR Video), elektroniczną stabilizację RockSteady (działającą także w najwyższej rozdzielczości 4K), stanowiącą połączenie elektronicznej stabilizacji obrazu z zaawansowanymi algorytmami czy rozbudowane funkcje, takie jak np. 8-krotne Slow Motion, niestandardowe ustawienia ekspozycji czy timelapse. Poza tym Osmo Action została wyposażona w dwa kolorowe ekrany - na przednim i tylnym panelu. Dzięki temu z łatwością można wykonywać selfie czy kadrować ujęcia zwracając się bezpośrednio do kamery.

W Osmo Action zastosowano matrycę o przekątnej 1/2.3’’ (taka sama jak w Osmo Pocket). Model ten przypadnie do gustu również tym, którzy podczas uprawiania sportów ekstremalnych lubią fotografować. Kamera pozwala na zapis zdjęć w formacie RAW i tryb zdjęć seryjnych pozwalający na rejestrowanie zdjęć z prędkością 3, 5 i 7 kl./s. Zakres czułości ISO wynoszący 100-3200 pozwala na rejestrowanie akcji nawet po zmroku. Minimalny czas ekspozycji 1/8000 s umożliwi uchwycenie każdego momentu ruchu, utrwalając na zdjęciach nawet najbardziej dynamiczną akcję.

DJI Osmo Action

Więcej informacji na temat kamery sportowej Osmo Action

DJI Mavic 2 Pro i Mavic 2 Zoom

Targi Film Foto Video pozwolą zapoznać się z dronami z serii Mavic 2 - modelami Pro i Zoom. Oba produkty to zaawansowane drony, które umożliwiają bezpieczny i długi lot. Wykorzystują technologię OcuSync 2.0, zapewniającą transmisję wideo w jakości 1080p nawet wtedy, gdy dron oddali się na odległość 5 km. Urządzenia osiągają maksymalną prędkość 72 km/h. Wydajny akumulator pozwala na 31 minut lotu. Połączenie tych cech pozwala na naprawdę efektywne latanie, które umożliwi realizację każdego projektu. Co więcej wykorzystanie specjalnego napędu ESC FOC i cicha praca śmigieł sprawiają, iż dron jest naprawdę dyskretny podczas przebywania w powietrzu. O bezpieczeństwo lotu dba system FlightAutonomy, który zapewnia wielokierunkowe wykrywanie przeszkód.

DJI Mavic 2 Pro

Modele Mavic 2 Pro i Mavic 2 Zoom różnią się zastosowanymi kamerami. Pierwszy z dronów oferuje kamerę Hasselblad L1D-20c, która jest sygnowana przez kultowego producenta sprzętu fotograficznego. W tej wersji drona zastosowano 1-calową matrycę CMOS o rozdzielczości 20 MP, regulowaną przysłonę f/2.8-f/11, 10 bitowy profil kolorów Dlog-M i 10-bitowe wideo HDR. Dzięki temu uzyskasz dostęp do profesjonalnych nagrań i zdjęć wykonany z powietrznej perspektywy.

Niemniej ciekawie wygląda specyfikacja kamery wersji Mavic 2 Zoom. W tym wariancie zastosowano matrycę 1/2.3’’ CMOS o rozdzielczości 12 MP, funkcję Super Resolution, która umożliwia zarejestrowanie obrazów o rozdzielczości 48 MP, 4-krotny zoom wideo Full HD czy tryb Dolly Zoom. Tym co w szczególności wyróżnia kamerę drona Mavic 2 Zoom jest dwukrotny zoom optyczny, który oferuje szerokokątną ogniskową 24 mm i teleobiektyw 48 mm.

DJI Mavic 2 Zoom

Więcej informacji na temat dronów Mavic 2

DJI Ronin S DJI Ronin S to gimbal, który adresowany jest do wszystkich użytkowników lustrzanek i bezlusterkowców, chcących uzyskać niezwykle płynne, stabilne i kreatywne ujęcia. Zastosowano w nim niezwykle wydajne silniki i mechanizmy stabilizujące, umożliwiające pracę nawet z ciężkimi zestawami (maksymalny udźwig wynosi 3,6 kg). Dzięki temu z DJI Ronin S zyskasz dostęp do wyjątkowo uniwersalnego i elastycznego narzędzia, a wykonanie płynnych ujęć stanie się zdumiewająco proste. DJI Ronin S DJI Ronin S to także wysoka funkcjonalność. Wyjątkowo wydajny akumulator pozwala nawet na 12 godzin pracy, dzięki czemu podczas całodziennych zdjęć nie będzie trzeba martwić się o energię. Zaawansowane tryby, takie jak np. SmoothTrack pozwalają na wykonywanie płynnych i automatycznych przejść. Urządzenie jest kompatybilne z niemal wszystkimi modelami aparatów cyfrowych. Ponadto można w nim zastosować dodatkowe akcesoria, takie jak np. moduł Focus Wheel, które pozwoli na łatwe, ręczne sterowanie punktem ostrości. Ergonomiczna budowa zapewnia wygodną pracę nawet przez wiele godzin. DJI Ronin S Więcej informacji na temat gimbala DJI Ronin S Więcej ciekawych urządzeń od DJI Poza ww. produktami stoisko DJI będzie stanowiło świetną okazję do zapoznania się m.in. z popularnym gimbalem do urządzeń mobilnych DJI Osmo Mobile 2, zaawansowanym gimbalem DJI Ronin 2, który umożliwi pracę nawet z ciężkimi, profesjonalnymi kamerami, dronem DJI Matrice 210 RTK, który został stworzony z myślą o wykorzystaniu w przemyśle czy ratownictwie, z profesjonalną kamerą DJI Zenmuse Z30, oferującą 30-krotny zoom optyczny, dronem DJI Phantom 4 z modułem RTK czy wyjątkowo dynamicznym dronem DJI Inspire 2.

