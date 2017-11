Taylor Wessing Photographic Portrait Prize 2017 - najlepsze zdjęcia portretowe z całego świata

Taylor Wessing Photographic Portrait Prize 2017 to prestiżowy konkurs fotografii portretowej, którego pierwsza edycja odbyła się w 1993 roku. Tym razem zwycięskie fotografie zostały wybrane spośród 5717 zdjęć, zgłoszonych przez 2423 fotografów z 66 krajów. W jury zasiedli Nicholas Cullinan (dyrektor National Portrait Gallery), David Campany (pisarz, kurator i artysta), Tim Eyles (przedstawiciel Taylor Wessing LLP), Sabina Jaskot-Gill (kurator i fotograf), Fiona Shields (szef działu foto Guardiana) oraz Gillian Wearing (artysta). Zwycięzca konkursu otrzymał 15000 GBP, drugie miejsce było nagradzane kwotą 3000 GBP, natomiast za trzecie miejsce organizatorzy przyznali 2000 GBP. Dodatkowo przyznano nagrodę John Kobal New Work Award o wartości 5000 GBP. Wyróżnione fotografie będą eksponowane na zbiorowej wystawie w National Portrait Gallery w Londynie od 16 listopada 2017 roku do 8 lutego 2018 roku.

I miejsce: Amadou Sumaila, autor: César Dezfuli