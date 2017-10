Technologia AeroScope w dronach DJI pozwala służbom lokalizować i identyfikować drony

Wiele osób i instytucji mówi głośno o potrzebie kontrolowania i identyfikacji coraz częściej pojawiających się nad naszymi głowami dronów, czyli bezzałogowych statków powietrznych. Przyczyną są incydenty związane z okazjonalnym spadaniem tych maszyn z nieba czy lataniem ich w zastrzeżonej przestrzeni powietrznej. Jeden z potentatów branży, chińska firma DJI zaproponowała rozwiązanie tego problemu. Jest to technologia AeroScope, która pozwala szybko i precyzyjnie lokalizować znajdujące się w powietrzu wokół nas maszyny i zdobyć ich numery identyfikacyjne.

Firma DJI należy do jednego z bardziej kontrowersyjnych (a może tylko pechowych?) producentów dronów na świecie. Po niefortunnej historii z oprogramowaniem miniaturowych wirnikowców Spark oraz programie odpłatnego szukania luk we własnym oprogramowaniu związanych z decyzją armii USA dotyczących zaprzestania korzystania z urządzeń marki DJI, ten chiński producent po raz kolejny wprowadza kontrowersyjne rozwiązania. Choć trzeba też uczciwie przyznać, że nie są one pozbawione podstaw.