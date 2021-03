Technologia AI animuje i ożywia stare zdjęcia

Internetowa firma MyHeritage uruchomiła właśnie nową usługę opartą na sztucznej inteligencji, nazwaną Deep Nostalgia - Ta nowa usługa animuje rodzinne zdjęcia (ale może także zająć się innymi), aby - jak mówią autorzy - przeżyć „rodzinne wspomnienia, jak nigdy dotąd”. Deep Nostalgia wykorzystuje sztuczną inteligencję do przekształcania nieruchomych starych portretów w animowane fotografie. Działa to podobnie do np. funkcji Live Photos w zdjęciach iOS. Przypomina to także żywe fotografie z filmów o Harrym Potterze.



Sztuczna inteligencja ożywia zdjęcia przodków Deep Nostalgia opera się o filmy z animacjami twarzy, które sztuczna inteligencja następnie stosuje do nieruchomego portretu. Przykładowo stary, czarno-biały portret mężczyzny spoglądającego poza kamerę ożywa, a mężczyzna porusza głową, mruga oczami i uśmiecha się do aparatu.