Rodzaj wyświetlacza w telewizorach - LCD, LED, QLED, OLED, jaki wybrać?

Rozdzielczość ekranu

Telewizory Philips - elegancja i najwyższa jakość

Podświetlenie Ambilight - czym jest technologia Ambilight w telewizorach Philips?

Smart TV, czyli must have w 2022

Czym jest funkcja Ambilight? Co zyskujemy dzięki funkcji Ambilight podczas oglądania filmów?

Rodzaj wyświetlacza w telewizorach - LCD, LED, QLED, OLED, jaki wybrać?

Jest duża szansa, że kilka razy zdarzyło Ci się słyszeć takie nazwy, jak LED, OLED czy QLED. Pod tymi skrótami znajdują się technologie, które poprawiają jakość wyświetlanego obrazu. Telewizory LED (z czasem zwykłe świetlówki zaczęto zastępować diodami LED, co zapoczątkowało zmianę telewizorów LCD na telewizory LED TV), wykazują dużą odporność na mechaniczne uszkodzenia, ale w porównaniu z innymi odbiornikami w kwestii kolorów mogą wypaść blado. Musimy jednak pamiętać, że telewizor tego typu rekompensuje to ceną, ponieważ LED jest stosunkowo tanim telewizorem. Z kolei telewizory OLED zachwycają widzów świetnym kontrastem czerni i bieli oraz błyskawicznym czasem reakcji na zmieniające się na ekranie obrazy. Kolejny rodzaj telewizorów, to QLED. Do ich stworzenia zostały wykorzystane specjalne nanokryształy generujące obraz o znakomitej jasności. Tego typu telewizor doceni przede wszystkim zwolennik HDR (High Dynamic Range).

Rozdzielczość ekranu

Praktycznie wszyscy lubią oglądać programy, seriale i filmy w bardzo dobrej jakości. Bogata oferta telewizorów w sklepach może przytłaczać, ponieważ producenci nieustannie ze sobą konkurują udoskonalając swoje produkty. Pośród wszystkich udogodnień, nowinek technologicznych i atrakcyjnych dodatków często pojawia się rozdzielczość telewizora. Jest to bez wąptienia kluczowy aspekt odbiornika, któremu powinniśmy się bliżej przyjrzeć. Im wyższa rozdzielczość, tym lepiej, ponieważ przekłada się to na precyzje w oddawaniu szczegółów.

Pamiętajmy, że wyższa rozdzielczość jest zawsze związana z większymi wymiarami telewizora. A na jakie rozdzielczości telewizora możemy natrafić w ofertach sklepowych? Obecnie najpopularniejsze są telewizory o rozdzielczości 1280×720 (HD Ready), 1980x1080 (Full HD), 3840x2160 (4K), oraz najnowsze 7680x4320 (8K UHDTV).

Telewizory Philips - elegancja i najwyższa jakość

Marka Philips jest jedną z najbardziej znanych i szanowanych na rynku technologicznym. Firma nieustannie się rozwija i zaskakuje swoich odbiorców kolejnymi innowacyjnymi rozwiązaniami. W ofercie producenta, telewizory są jednymi z najważniejszych urządzeń. Jedną z serii wartych uwagi jest Performance oferująca takie technologie, jak 4K UHD, Android TV czy Dolby Vision i Dolby Atmos. Dzięki nim otrzymujemy żywe kolory w technologii HDR i znakomitej jakości dźwięk.

Telewizory Philips to również bardzo dobry wybór dla miłośników gier wideo, którzy mogą jeszcze mocniej przeżywać wydarzenia na ekranie dzięki bardziej realistycznemu obrazowi, żywym kolorom oraz soczystemu brzmieniu. W trakcie gamingowych potyczek możemy stracić nie tylko poczucie czasu, ale także rzeczywistości. Telewizory pozwalają na balansowanie na granicy 2-óch światów - realnego i fikcyjnego.

Duża dawka rozrywki, piękne barwy, krystaliczny dźwięk oraz elegancki design – tak w skrócie można opisać telewizor philips. Szeroka oferta producenta zawiera telewizory o bardzo zróżnicowanej rozdzielczości, co sprawia, że każdy klient może bez problemów znaleźć telewizor o określonej wielkości. Przekątna ekranu od 60 cali wzwyż będzie gwarantować kinowe efekty w trakcie seansu.

Podświetlenie Ambilight - czym jest technologia Ambilight w telewizorach Philips?

Ostatnio wśród produktów marki Philips dużą popularnością cieszą się telewizory z dynamicznym oświetleniem Amblilight. System Ambilight w telewizorze sprawia, że obraz nie jest hamowany przez granice wyznaczane przez ramkę ekranu. Inteligentne diody LED, które są umieszczone z tyłu telewizora sprawiają, że na ścianie wyświetlana jest kolorowa poświata, dostosowywana przez urządzenie w czasie rzeczywistym do odtwarzanych treści. Daje to wrażenie wylewania się obrazu poza ekran. Efekt, jaki daje podświetlenie Ambilight robi duże wrażenie na żywo. Doceni to z pewnością każdy miłośnik wrażeń wizualnych.

Działanie Philips Ambilight polega na tym, że wbudowane algorytmy dokonują analizy obrazu wyświetlanego na ekranie, typują dominujące barwy i przekazują poszczególnym diodom, które są zainstalowane z tyłu telewizora, informacje o tym, na jaki kolor i z jaką intensywnością powinny się zaświecić. Dostępne są różne tryby, dzięki czemu efekty można przystosować do gier, filmów czy muzyki. Widz może poczuć się niczym bohaterowie oglądanego właśnie filmu, a w trakcie grania na konsoli odnieść wrażenie, że fabuła gry wideo wychodzi poza ramy ekranu.

Marka Philips ma wyłączność na to rozwiązanie, dlatego nie znajdziemy tego systemu w modelach telewizorów wyprodukowanych przez inne firmy. Wybierając telewizor Philips oglądając telewizję czekają Cię niezapomniane wrażenia z obrazem wyświetlanym z funkcją Ambilight.

Smart TV, czyli must have w 2022

Telewizory posiadające funkcję Smart tv w szalonym tempie zdobyły serca ludzi z całego świata. Teraz telewizor z funkcją Smart uchodzi za standard, a wiele osób wręcz nie wyobraża sobie powrotu do czasów sprzed tej technologii, jednak nie ma się co dziwić. Opisywana opcja bardzo rozszerza możliwości telewizora i czyni go istnym centrum rozrywki w domu.

Funkcja Smart pozwala korzystać z dobrodziejstw oferowanych przez serwisy streamingowe (np. Netflix, HBOGO, Spotify, YouTube) oraz wielu innych usług internetowych. Wszystko, czego potrzebujesz, jest od teraz w jednym miejscu!