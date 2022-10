Technologia Deepfake pozwoli Bruce’owi Willisowi wrócić do kina

Gwiazda Hollywood - Bruce Willis, udzielił licencji na swój wizerunek firmie technologicznej, która stworzyła na jego podstawie „cyfrowego bliźniaka” - do wykorzystania w przyszłych filmach.



Powstał pierwszy cyfrowy bliźniak gwiazdy Hollywood dzięki zastosowaniu deepfake

Inżynierowie Deepcake stworzyli ultrarealistyczną wersję aktora znanego ze Szklanej Pułapki i wielu innych świetnych produkcji. "Podoba mi się wierność, jaką cechuje się moja postać. To mini-film w ramach gatunku komedii akcji. Dla mnie to świetna okazja, by cofnąć się w czasie" komentuje sprawę aktor w specjalnym oświadczeniu opublikowanym na stronie firmy odpowiadającej za tę technologię. Dodaje, że wraz "z nadejściem nowoczesnej technologii, nawet będąc na innym kontynencie, mogłem się komunikować, pracować i uczestniczyć w filmowaniu. To bardzo nowe i interesujące doświadczenie i dziękuję całemu zespołowi".