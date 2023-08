Telefony do nagrywania dobrych filmów i robienia świetnych zdjęć

Kto nie lubi pochwalić się swoimi zdjęciami i filmami? Dzisiaj każdy nosi przecież w kieszeni aparat fotograficzny - mamy go w swoich smartfonach. Warto zadbać o to, aby efekty w postaci fotografii i wideo były jak najlepsze. W tym celu wystarczy kupić dobry telefon do zdjęć i filmów. Nie trzeba mieć nawet dużych zdolności fotograficznych - wszystko zrobi za nas sztuczna inteligencja!







Dobry aparat to klucz do świetnego zdjęcia i filmu

Sporo osób oceniając jakość aparatu sprawdza ilość megapikseli. To ważne, ale kamera w dobrym telefonie do zdjęć musi mieć też inne cechy. Bardzo ważny jest jasny obiektyw (z przysłoną f/2.0, f/1.8 lub jaśniejszą). Ten parametr umożliwia wykonanie zdjęcia także w nieco słabszym świetle. Kolejną istotną kwestią jest celny i szybki autofocus (PDAF, Dual Pixel AF). Dzięki niemu zdjęcia są odpowiednio ostre. Spoglądając w specyfikację smartfona do zdjęć i filmów zwróć też uwagę na obecność obiektywu z OIS. Optyczna stabilizacja obrazu sprawia, że zdjęcia nie będą poruszone.

Aby zwiększyć możliwości fotograficzne smartfona, poszukaj modelu z kilkoma obiektywami. Aparat do makro lub czujnik głębi nie zawsze są potrzebne. Teleobiektyw (zbliżenie optyczne) i aparat z szerokim polem widzenia jak najbardziej zwiększają jednak możliwości wykonywania zdjęć. Dobry telefon do zdjęć i filmów powinien mieć również wydajne podzespoły - mocny procesor i szybką pamięć (RAM i dysk). Jeśli planujesz wielogodzinne sesje fotograficzne lub nagrywanie filmów, poszukaj telefonu z duża baterią.

Najlepsze telefony do zdjęć w 2023 roku

Zastanawiasz się jaki smartfon będzie najlepszy do zdjęć? Doskonałą jakość zdjęć i bogatą funkcjonalność aparatu fotograficznego znajdziemy dziś w niemal każdym flagowym modelu. Szybki rzut oka na oferty producentów pokazuje jednak, że najczęściej takie telefony kosztują pięć tysięcy złotych lub więcej. Na szczęście w mniejszym budżecie również znajdziemy dobre smartfony do zdjęć. Wiemy już, że szukając dobrego telefonu do zdjęć warto zwrócić uwagę na jasną przysłonę i optyczną stabilizację obiektywu. Jednym z najtańszych smartfonów, które to oferują jest Motorola moto G82. Aparat główny 50 MP ma obiektyw f/1.8 z autofocusem PDAF i optyczną stabilizacją obrazu. Mamy też obiektyw szerokokątny 8 MP, a przednia kamerka ma 16 MP.Procesor Snapdragon 695 5G i co najmniej 6 GB RAM są zwiastunem co najmniej niezłej wydajności. W cenie około 1100 złotych otrzymujemy też ekran AMOLED 120 Hz, głośniki stereo i pojemną baterię 5000 mAh. Pamięć 128 GB możemy natomiast rozszerzyć, używając karty pamięci.

Jeżeli natomiast szukasz telefonu w średniej półce cenowej, świetne zdjęcia zrobisz Samsungiem Galaxy A54 5G. Za nieco ponad 2300 złotych otrzymujemy dopracowany aparat 50 MP z PDAF i optyczną stabilizacją obrazu i szeroki kąt 123 stopni (12 MP). Smartfon nagra filmy w jakości 4K. Przód i tył wykonane są ze szkła Gorilla Glass, a konstrukcja została uszczelniona (IP67). Ciekawą alternatywą dla Galaxy A54 może być Samsung Galaxy S20 FE. Flagowiec sprzed kilku lat jest dostępny w podobnej cenie, ma świetny zestaw aparatów (główny i teleobiektyw ze stabilizacją, szeroki kąt).

Szukając natomiast najlepszego smartfona do zdjęć, możemy wybrać najnowsze Xiaomi 13. Główny aparat 50 MP f/1.8 ma optyczną stabilizację, podobnie jak 10-megapikselowy zoom optyczny (3,2x). Do kompletu jest też aparat szerokokątny 12 MP. Rewelacyjne efekty w postaci zdjęć i filmów (nawet 8K!) gwarantuje Leica. Legendarna marka z branży fotograficznej współpracuje od pewnego czasu z Xiaomi. Xiaomi 13 to jeden z najlepszych telefonów do zdjęć także ze względu na wydajność. Najmocniejszy dziś procesor (Snapdragon 8 Gen 2), 8 lub 12 GB RAM i szybki dysk pozwolą uzyskać dobre zdjęcia, filmy i sprawność w codziennym użytkowaniu.

Najlepsze telefon do robienia filmów w 2023 roku

Czy dobry telefon do filmów może być tani? Realme C55 udowadnia, że nawet za około 1000 złotych możemy poczuć się jak prawdziwy filmowiec. Aparat 64 MP z autofocusem PDAF pozwoli nagrać wideo w jakości 1080p przy 60 kl./s. Telefon ma duży ekran 90 Hz 6,72". Warto jednak szukać wersji z co najmniej 6 GB RAM i pojemnością pamięci 128 GB.

Nieco droższą propozycją jest tegoroczna nowość - Google Pixel 7a. Zdaniem wielu osób to najlepszy smartfon do filmów i zdjęć do 2500 złotych. Flagowy procesor Tensor G2 i i aparat 64 MP f/1.9 z Dual Pixel PDAF i optyczną stabilizacją obrazu pozwolą nagrać wideo w jakości 4K przy 60 kl./s. Filmy FullHD mogą być natomiast aż ośmiokrotnie zwolnione Wideo 4K nagramy też przednią kamerą. Efekty zobaczymy natomiast na efektownym wyświetlaczu OLED. Plusem smartfona są kompaktowe wymiary - jest dzięki temu bardzo poręczny (ekran 6,1").

Smartfony Apple od zawsze uchodziły za świetne telefony do filmowania. Nie bez powodu sporo twórców wybiera je do kręcenia świetnie wyglądających vlogów i filmów na YouTube. Dziś topowym modelem jest iPhone 14 Pro. Zestaw aparatów 48+12+12 wraz z czujnikiem TOF 3D LiDAR (pomiar głębi) potrafi czynić cuda. Duża w tym rola ultra wydajnego procesora Apple A16 Bionic i pięciordzeniowego GPU. Filmy w jakości 4K przy 24, 25, 30 lub 60 kl./s nie są żadnym problemem, nagramy je też przednią kamerą. Zadbaj jednak o odpowiednią liczbę wbudowanej pamięci - filmy 4K 60 kl./s zajmują sporo miejsca, a iPhone 14 nie ma slotu na karty pamięci. Pomocne może się jednak okazać przechowywanie danych w chmurze Apple. Jeśli cena iPhone'a 14 (i iPhone 14 Pro) jest poza budżetem, nieco starsze generacje również oferują bardzo dobrą jakość zdjęć i filmów.

