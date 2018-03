Telefony zabiły seksapil ulicy - Joel Meyerowitz

Kiedy 55 lat temu Joel Meyerowitz wędrował z aparatem po ulicach rodzinnego Nowego Jorku, zobaczył przez okno scenę, która zatrzymała go w miejscu. Młoda kobieta stała plecami do niego, czule pielęgnując pompadour swojego chłopaka grzebieniem, jak gdyby czesząc włosy lalki, gdy była dziewczynką. "Podkradłem się tak blisko, jak tylko mogłem i starałem się uchwycić intymność tej chwili. Byłem bardzo nieśmiały i wymagało to całej mojej odwagi - gdyby nie było tam szyby, może bym nie odważył się podejść tak blisko” – wspomina Joel.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Na odbitce chłopiec spogląda z cienia wprost w obiektyw ze zmarszczonymi brwiami; moment czystej bezbronności, który ułamek sekundy później mógł zamienić się we wściekłość na fotografa. Było to jedno z pierwszych zdjęć Meyerowitza. Ostatnio na rynku ukazała się książka "Where I Find Myself" będąca pierwszą duża retrospekcja fotografa - napisana została w odwrotnym porządku chronologicznym i obejmuje całą jego dotychczasową karierę.