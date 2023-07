Teleskop Jamesa Webba świętuje pierwszy rok pracy w kosmosie

Jak przystało na ten niebywały Kosmiczny Teleskop, James Webb świętuje swój pierwszy rok pracy w przestrzeni kosmicznej zachwycającym zdjęciem - W ramach jubileuszu udostępniono 153-megapikselową fotografię przedstawiającą kompleks obłoków w mgławicy Rho Ophiochi, czyli najbliższego Ziemi obszaru formowania się gwiazd.



W ciągu zaledwie jednego roku Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zmienił to, w jaki sposób ludzie postrzegają kosmos. Pozwolił na zajrzenie poprzez obłoki pyłu, umożliwiając zarejestrowanie światła z najdalszych zakątków wszechświata. Jak mówi administrator NASA Bill Nelson, "każde nowe zdjęcie jest nowym odkryciem, które umożliwia naukowcom z całego świata zadawanie pytań i odnajdywanie odpowiedzi, o jakich kiedyś nawet nie śnili".

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem