Teleskop Magellana zapewni 4-krotnie wyższą rozdzielczość niż Teleskop Webba

Olbrzymi Teleskop Magellana to najpotężniejszy instrument tego typu, jaki kiedykolwiek zbudowano. Działania mające na celu jego uruchomienie właśnie otrzymały ogromny zastrzyk finansowy w postaci przyznania środków o wysokości 205 milionów dolarów - Po zakończeniu budowy teleskop ten zapewni czterokrotnie wyższą rozdzielczość niż Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba.



Według organizacji zajmującej się Teleskopem Magellana nowa inwestycja jest jedną z największych rund finansowania teleskopu od czasu jego powstania i zostanie wykorzystana do produkcji gigantycznej, 12-piętrowej konstrukcji podtrzymującej główną cześć teleskopu, która zostanie umieszczona w Obserwatorium Las Campanas w Chile na pustyni Atacama.

