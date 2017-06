Telewizor Premium UHD - Samsung MU8002 wchodzi do sprzedaży

Samsung MU8002 to nowa seria telewizorów Premium UHD (4K), które właśnie wchodzą do sprzedaży – w ramach linii MU8002 dostępne są telewizory z płaskim ekranem o przekątnej 49, 55, 65 i 75 cali. Telewizory MU8002 zostały wyposażone w 10-bitowy ekran, który zapewnia ponad miliard odcieni kolorów, oraz w technologie i rozwiązania odpowiadające za wysoką jakość obrazu.

Modele o przekątnych ekranu 49, 55 i 65 cali oferują HDR 1000, a 75MU8002 – HDR Extreme, dzięki czemu kolory są nasycone i rzeczywiste, a poziom odwzorowania szczegółów jest równie dobry w jasnych i ciemnych scenach. Technologia Dynamic Crystal Colour, która zapewnia wierne odwzorowanie barw i subtelne przejścia tonalne, pozwala wydobyć nawet drobne różnice w kolorze, dzięki czemu ulubione programy zobaczymy w nowej odsłonie. Silnik UHD Remastering Engine automatycznie analizuje i remasteruje* materiał źródłowy, aby uzyskać jakość jak najbardziej zbliżoną do tej, jakiej chciał twórca obrazu.

