Telewizor Samsung The Frame ze zdjęciami z kolekcji Magnum Photos

Firma Samsung we współpracy z agencją fotograficzną Magnum Photos ogłosiła dziś udostępnienie kolekcji 28 specjalnie wyselekcjonowanych zdjęć, które będzie można znaleźć wyłącznie w sklepie Art Store na telewizorze The Frame 2018. W ramach projektu, czwórka fotografów Magnum podjęła wyzwanie – każdego dnia przez tydzień mieli zrobić wyjątkowe, przyciągające spojrzenie zdjęcie. W ten sposób powstała kolekcja, która prezentowana na telewizorze The Frame, świetnie łączy sztukę z codziennym życiem użytkowników.



W ramach serii The Frame, polscy użytkownicy mają do wyboru cztery przekątne ekranu, w tym zapowiedziane w tym roku modele 43 i 49". Dopełnieniem dostępnej na wyłączność kolekcji Magnum Photos będą nowe funkcje i tryby wyświetlania, wprowadzone w telewizorze The Frame 2018. Wśród nich m.in. "Pokaz slajdów"– nowa funkcja umożliwiająca użytkownikom tworzenie i personalizowanie kolekcji dzieł, które wyświetlane są w powtarzalnym cyklu na telewizorze w Trybie Sztuka (Art Mode). Z kolei funkcje "Ulubione" i "Sugestie" pozwalają uzyskać łatwy dostęp do ulubionych, specjalnie wyselekcjonowanych prac, by zaprezentować je na ekranie The Frame bez konieczności przeszukiwania setek propozycji. Nowe opcje pozwalają użytkownikom korzystać z The Frame nie tylko jak z telewizora, ale również jak z platformy pozwalającej odkrywać najpiękniejsze na świecie dzieła.