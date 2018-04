Telewizory LG OLED TV AI ThinQ ze sztuczną inteligencją, z językiem polskim

Firma LG Electronics wprowadza nową linię telewizorów LG OLED TV AI ThinQ na rok 2018. Flagowe modele wyposażone zostały w najnowszy procesor α (Alpha) 9 oraz technologię sztucznej inteligencji LG ThinQ.

LG jako pierwsze wprowadza do swoich produktów technologię sztucznej inteligencji w języku polskim. Użytkownicy poprzez polecenia głosowe mogą sterować telewizorem. Dzięki technologii opartej na DeepThinQ urządzenie uczy się komunikatów użytkownika w obszarze: sterowania funkcjami telewizora, łączenia z innymi urządzeniami oraz wyszukiwania głosowego. Sztuczna intelignecja w telewizorach LG w języku polskim umożliwia m.in. wyszukiwanie treści na YouTube, sprawdzanie godziny na całym świecie, zmienianie kanałów, zmienianie poziomu głośności, przełączanie na konsole Xbox, przełączanie trybów wyświetlania obrazu, włączenie programów zainstalowanych na TV, włączanie drzemki, czy też wyłączanie telewizora o określonej godzinie. Co więcej rozpoznaje styl i sposób wypowiedzi użytkownika, przez co użytkowanie TV staje się dziecinnie proste i intuicyjne.