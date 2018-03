Telewizory Samsung QLED TV z nowymi funkcjami

Telewizory QLED TV w odsłonie na 2018 rok zyskały nowe funkcje oraz rozwiązania. "Oferta produktów na 2018 rok to bez wątpienia najbardziej wyszukane i innowacyjne rozwiązania, jakie zaproponowaliśmy do tej pory. Urządzenia zostały stworzone z myślą o wymaganiach współczesnych użytkowników, którzy ogromną wagę przywiązują do wyglądu domowych przestrzeni" – powiedział Jonghee Han, President of Visual Display Business w Samsung Electronics

Telewizory Samsung w 2018 roku