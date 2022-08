Teraz Canon EOS R3 może wykonywać zdjęcia seryjne z prędkością 195 kl./s

Aktualizacja oprogramowania w aparacie Canon EOS R3 pozwala na zwiększenie prędkości wykonywanych przez ten model zdjęć seryjnych do 195 klatek/sekundę. Poza udostępnieniem aktualizacji do modelu R3, Canon równocześnie umożliwił wgranie nowego oprogramowania do aparatów R6 i R5.



Ważne aktualizacje aparatów Canon R Wersja 1.2 firmware dla Canon R3 dodaje nowe niestandardowe ustawienie szybkich zdjęć seryjnych, umożliwiając rejestrowanie od 30 do 195 kl./s w pełnej rozdzielczości w formacie JPEG, HEIF lub RAW. Canon twierdzi, że ten tryb pozwala na wykonanie od 2 do 50 zdjęć z daną prędkością. Aktualizacja nie tylko poprawia wydajność trybów zdjęć seryjnych, ale również pozwala na nagrywanie wideo Full HD do 240p, co według zapewnień Canona jest zazwyczaj rezerwowane dla kamer wideo.