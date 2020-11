Fotografka użyła slajdów swojego taty, aby oddać mu hołd

Fotografka Catherine Panebianco niedawno opublikowała piękny projekt fotograficzny zatytułowany: No Memory is Ever Alone, w którym składa hołd swemu ojcu - W tym celu wykorzystuje jego stare slajdy tak, by połączyć fragmenty swojej przeszłości z teraźniejszością.



Niezwykle interesujące w pracy Catherine Panebianco jest to, że pokazuje ona osobistą historię. Wraz z zawartością prywatnego pudełka ze slajdami widzowie mogą poznać także historię fotografki. "No Memory is Ever Alone" to wizualna rozmowa pomiędzy mną a moim tatą" komentuje pracę autorka. "Kiedyś wyciągnął pudełko ze slajdami, które stworzył, gdy był nastolatkiem. Działo się to w Boże Narodzenie i później stało tradycją - co roku ojciec wyjmował pudełko i opowiadał różne historie z młodości." wyjaśnia Catherine Panebianco.

Za pomocą slajdów ojca fotografka opowiedziała tak naprawdę także o swojej mamie. To właśnie ona pojawia się na wielu ze zdjęć. Kobieta niedawno zmarła, tak więc projekt No Memory is Ever Alone stał się hołdem dla obojga rodziców. Jak zdradza autorka tworząc tę serię i szukając lokalizacji pozwalających odtworzyć sceny ze slajdów, czuła się tak, jakby "Mama nad nią czuwała i pomagała znaleźć swoje miejsce gdziekolwiek się udała".

W celu wykonania połączeń slajdów i teraźniejszości Catherine Panebianco celowo nie sięgała po oprogramowanie graficzne. Ważna częścią pracy nad projektem było odwiedzenie miejsca i dokonania gestu połączenia slajdu z teraźniejszością.

Poniżej można znaleźć wybrane prace z projektu No Memory is Ever Alone.

No Memory is Ever Alone autorstwa Catherine Panebianco