Wakacje to czas, w którym prawie każdy fotograf wzbogaca się o setki nowych fotografii, które nie zawsze są takie, jakich oczekiwaliście. Co zrobić, aby poznać nowe, fascynujące metody tworzenia niepowtarzalnych fotografii? Sposobów jest wiele, a jednym z nich jest skorzystanie z porad praktyków w naszych fotograficznych kursach online.



W kursie fotografii online bierzesz udział wtedy, kiedy chcesz. Miejsce również nie gra roli – wystarczy, że możesz odebrać w nim pocztę elektroniczną lub otworzyć e-book.

"Jesteś tylko Ty i Twój aparat fotograficzny. Granicą doskonałości Twoich zdjęć jesteś Ty sam" - Ernest Haas.

Każdy fotograf, który chce świadomie podnosić swoje umiejętności uczestniczy w szkoleniach, warsztatach, plenerach. To naturalne i bardzo pożyteczne źródła wiedzy. Jednak minusem tych zajęć bywa wielkość grupy, brak możliwości uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania oraz z góry narzucone miejsce i termin. Postanowiliśmy rozwiązać ten problem, tworząc kursy fotografii online na poziomie każdego możliwego etapu pracy ze zdjęciem, prezentując nie tylko różne gatunki fotografii ale i zasady prowadzenia fotograficznego biznesu.

Nowe edycje kursów fotografii online

2.08.2019r. Światło w fotografii

Światło to najważniejszy element w każdym z rodzajów fotografii, najbardziej wypływa na wymowę zdjęcia. Dzięki światłu obiekty mogą wydawać się ostre lub delikatne, błyszczące i wyraźne lub rozmyte i zmiękczone. Jeśli świadomie zaczniesz obserwować oświetlenie fotografowanych obiektów, szybko nauczysz się przewidywać, w jaki sposób wpływa ono na zdjęcie, a tym samym łatwiej Ci będzie wykorzystać zastane światło lub ustawić je samodzielnie.

4 lekcje w postaci e-booków w formacie pdf

dodatek: Światło w portrecie

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia kursu fotografii + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki

Cena: 97 zł

5.08.2019r. Filmowanie aparatem i edycja wideo

E-kurs Filmowanie aparatem i edycja wideo przeznaczony jest dla wszystkich, których interesuje nauka filmowania aparatem cyfrowym. Omawiamy w nim zarówno kwestie sprzętowe (wybór aparatu, obiektywu, akcesoriów) i techniczne (formaty zapisów obrazu filmowego itp.) jak i warsztatowe oraz artystyczne. Następnie przechodzimy do edycji wideo ponieważ film nagrany aparatem jest tak naprawdę tylko surowcem.

24 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Zdjęcia wprawione w ruch

dodatek: Montaż filmowy

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia kursu fotografii + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki

Cena: 129 zł

6.08.2019r. Aparat fotograficzny w praktyce

Nowoczesny aparat fotograficzny z wymienną optyką - zarówno lustrzanka cyfrowa jak i bezlusterkowiec – kryje w sobie wiele tajemnic czekających na odkrycie, a instrukcja obsługi nie zawsze to ułatwia. A dopiero wtedy, kiedy manualny aspekt posługiwania się aparatem będzie perfekcyjnie opanowany, i stworzymy własny sprzętowy ekosystem, przychodzi czas na swobodę tworzenia.

6 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Podział najpopularniejszych rodzajów obiektywów ze względu na ich zastosowanie

dodatek: Lampa błyskowa w praktyce

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia kursu fotografii + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki

Cena: 79.00 zł

7.08.2019 r. Sekrety fotografii cyfrowej dla początkujących

Jak fotografować, żeby Twoje zdjęcia wyróżniały się w galeriach internetowych i mediach społecznościowych? Odpowiedź znajdziesz w najnowszym e-kursie SwiatObrazu.pl, który ma za zadanie przybliżyć techniki – zarówno fotograficzne, jak i związane z cyfrowymi manipulacjami obrazem – umożliwiające znaczne podniesienie poziomu estetycznego i technicznego Waszych zdjęć. - 10 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

- dodatek specjalny Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki

8.08.2019r. Fotografowanie miasta nocą Każdy z Was pewnie nie raz był pod wrażeniem widoku nocnej panoramy miasta, widząc efektownie oświetlone budynki i rozświetlone arterie. Aż chciałoby się zatrzymać ten moment. Istnieje bardzo wiele sposobów na fotografowanie miasta nocą i uwiecznienie nocnego życia metropolii. Niektóre z tych technik pozwalają też uzyskać zupełnie fantastyczne obrazy. 3 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Fotografia uliczna Po zakończeniu: certyfikat ukończenia kursu fotografii + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki Cena: 85 zł 9.08.2019r. Kompozycja w fotografii Dobra kompozycja to nie tylko dobre oko i odrobina "tego czegoś" - to przede wszystkim duża dawka wiedzy. Opanowanie reguł kompozycji, jak i późniejsze świadome ich przekraczanie pozwala rozwinąć umiejętności fotograficzne do poziomu, o jakim być może nigdy nie śmiałeś marzyć. 5 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

film szkoleniowy;

dodatek: Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Po zakończeniu: certyfikat ukończenia kursu fotografii + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki Cena: 97 zł 12.08.2019r. Fotografia studyjna dla początkujących Praca w studiu fotograficznym wiąże się z zupełnie innymi wymaganiami oraz stawia przed fotografami odmienne wyzwania, niż wykonywanie zdjęć w przestrzeni publicznej, gdzie sytuacja jest dynamiczna i najczęściej wykorzystujemy światło zastane. To prawda, studio to przestrzeń bez porównania bardziej komfortowa, w obrębie której mamy pełną kontrolę nad wszystkim, co jest dla nas ważne z fotograficznego punktu widzenia. W studiu nie ma przypadków – każdy etap pracy twórczej musi być starannie zaplanowany i w pełni kontrolowany – a to wymaga odpowiedniej dawki wiedzy, którą zgromadziliśmy i w przystępny sposób opracowaliśmy w e-kursie, koncentrującym się na aspektach pracy w izolowanym, studyjnym środowisku. To wyjątkowa okazja, aby poznać możliwości, jakie stwarza osiągnięcie pełnej kontroli nad światłem, sesją i ustawieniami wszystkich kluczowych elementów. 6 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: 10 najczęściej popełnianych błędów podczas pracy w studio Po zakończeniu: certyfikat ukończenia kursu fotografii + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki Cena: 89 zł

13. 08.2019r. Adobe Lightroom - e-kurs rozszerzony

Obróbka cyfrowa daje ogromne możliwości, ale dostęp do nich zapewnia jedynie solidne przygotowanie. Dzięki udziałowi w e-kursie w formule rozszerzonej: "Współczesna cyfrowa ciemnia dla fotografa: Adobe Lightroom" będziesz mógł swobodnie wpływać na te elementy fotografii, na których zależało Ci najbardziej, gdy naciskałeś spust migawki. Dowiesz się nie tylko tego, jak szybko i efektywnie wywoływać, korygować i twórczo zmieniać swoje zdjęcia zapisane w formacie RAW - poznasz również rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów. Ansel Adams powiedział w czasach fotografii analogowej, że negatyw jest partyturą, a dopiero odbitka – koncertem. W dobie fotografii cyfrowej fotograf Harold Davis twierdzi, że plik RAW to zapis nutowy, a proces edycji to wykonanie utworu. Pamiętajmy, że przerabianie zdjęć jest tak samo stare jak fotografia – nie rezygnujmy z możliwości ich poprawienia. 15 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek specjalny Po zakończeniu: certyfikat ukończenia kursu fotografii + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki Cena: 159 zł

16.08.2019r. E-szkoła aktu

Zachwycający akt to umiejętne operowanie światłem i cieniem, budowanie atmosfery, właściwe wykorzystanie sprzętu fotograficznego. Zdobędziesz te umiejętności uczestnicząc w e-kursie "E-szkoła aktu".

15 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek promocyjny : e-kurs Studio fotograficzne dla początkujących o wartości 89 zł Po zakończeniu: certyfikat ukończenia kursu fotografii + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki Cena: 290 zł

19.08.2019r. E-szkoła portretu Dobry portret to suma doświadczenia, wrażliwości, umiejętności obserwacji, nawiązania kontaktu z osobą portretowaną. Aby powstał poruszający portret, trzeba do perfekcji opanować warsztat i techniki fotograficzne. Fotografia portretowa jest nie tylko pasją, sztuką, jest także rzemiosłem. Udział w e-szkole portretu i jej ukończenie pozwoli Ci na uzyskanie świetnych rezultatów w fotografii portretowej. Będziesz mógł stosować w praktyce całą gamę metod i technik, wypracowanych przez zawodowców z wieloletnim doświadczeniem. 18 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF Po zakończeniu: certyfikat ukończenia kursu fotografii + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki Cena: 290 zł 20.08.2019r. Fotografia produktów Obraz sprzedaje. To stara i sprawdzona zasada, stosowana w praktyce przez każdego specjalistę odpowiedzialnego za promocję. Dlatego fotografia reklamowa stanowi przystań dla setek fotografów i trampolinę do wielkich artystycznych karier. Ale w e-kursie: "Fotografia produktów" nie chodzi o pokazanie wielkich projektów. Chcemy, aby każdy, kto ma choćby niewielkie pojęcie o fotografii, mógł tworzyć zdjęcia, które będą sprzedawały. A to wymaga wiedzy i ćwiczeń. 7 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Zapanuj nad kompozycją i ekspozycją Po zakończeniu: certyfikat ukończenia kursu fotografii + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki Cena: 139 zł Nowość: 21.09.2019r. Photoshop dla fotografa. Zacznij od początku Nauka posługiwania się wszystkimi funkcjami dostępnymi w Photoshopie może zająć trochę czasu, ale już przy użyciu niewielkiej liczby technik – omówionych w kursie fotografii "Photoshop dla fotografa. Zacznij od początku" – będziesz w stanie wykonać najważniejsze zadania w zakresie cyfrowej edycji obrazu. 5 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF Po zakończeniu: certyfikat ukończenia kursu fotografii + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki 22.08.2019r. Fotograf i działalność gospodarcza Marzeniem wielu ludzi jest, aby z zajęcia, które stanowi ich pasję uczynić jednocześnie źródło przychodów i utrzymania. Dotyczy to większości osób z zacięciem artystycznym. Co stoi na przeszkodzie realizacji tych planów? Dla osób utalentowanych najczęściej nic. Dlaczego więc tak rzadko realizujemy to marzenie? Odpowiedź jest prosta - zwykle z powodu niewiedzy i niepewności. Tymczasem do rozpoczęcia realizacji swoich marzeń potrzeba tak niewiele... Uwaga! Każdy rok przynosi pewną ilość zmian w przepisach dotyczących działalności gospodarczej, podatków, rachunkowości czy ubezpieczeń społecznych. Ale rok 2019 można uznać za wyjątkowy - ilość zmian jest bardzo duża, i wpłyną one w różny sposób na wiele obszarów aktywności. Również fotografowie, prowadzący działalność gospodarczą albo Ci, którzy zamierzają ją rozpocząć, będą musieli zareagować na zmieniające się dość istotnie warunki gry. Jakich zmian należy się spodziewać? Dla wszystkich, którzy będą szukali niełatwych odpowiedzi na te pytania przygotowujemy nową edycję e-kursu: Fotograf i działalność gospodarcza - edycja 2019. 19 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek specjalny - Lekcja nr 20: wzory pism i umów dla fotografa z komentarzem Po zakończeniu: certyfikat ukończenia kursu fotografii + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki Cena: 290 zł 23.08.2019 r. Fotograficzne błędy - sposoby eliminacji Każdy fotograf, przeglądając swoje zdjęcia odczuwa czasami rozczarowanie. Spostrzega ich niedostatki - czasem wynikające z niewystarczająco dobrego ustawienia sprzętu, a czasem z błędu samego fotografa. Dla wszystkich, którzy nie zamierzają pogodzić się z fotograficznymi wpadkami przygotowaliśmy unikalny kurs fotografii: Fotograficzne błędy - sposoby eliminacji. 14 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF Po zakończeniu: certyfikat ukończenia kursu fotografii + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki Cena: 97 zł 26.08.2019 r. Fotografowanie ruchu W fotografii ruchu wszystkie decyzje trzeba podejmować szybciej i z większą pewnością niż w innych dziedzinach tej sztuki. Wymaga to znajomości technik, praktyki i uważnej obserwacji. Jeśli uda Ci się naprawdę dobrze zgłębić tajniki fotografii ruchu, to niemal każda inna jej dziedzina wyda Ci się błahostką, każde wydarzenie będzie zdawało się przebiegać w zwolnionym tempie. 3 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Wpływ pozycji fotografa na jakość zdjęcia

dodatek: Zza kulis fotografowania sportowych pasji Po zakończeniu: certyfikat ukończenia kursu fotografii + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki Cena: 89 zł

28.08.2019r. Fotografowanie przyrody

Uchwycone w niepowtarzalnym momencie, ostre, doskonałe skomponowane i z pięknym światłem świetne fotografie przyrody to najczęściej nie dzieło szczęśliwego przypadku, lecz efekt skrupulatnych przygotowań i znajomości odpowiednich technik. Ich poznanie i wykorzystanie umożliwia nie tylko podniesienie własnych umiejętności, ale pobudza też wyobraźnię. Dowiedz się, jak uchwycić piękno natury i jak zbliżyć się do fascynującego świata owadów i kwiatów. Naucz się, jak wykonywać niebanalne fotografie zwierząt w ogrodach zoologicznych i przygotuj się do bezkrwawych łowów w parkach krajobrazowych.

4 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Super ostre zdjęcia krajobrazowe

dodatek: Fotografia makro – czego naprawdę potrzebujesz

dodatek specjalny: Zwierzęta domowe

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia kursu fotografii + dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu i dodatki

Cena: 89 zł